专访：吉尼斯世界纪录期待见证更多中国的骄傲

自从1955年世界上第一本《吉尼斯世界纪录大全》出版以来，“吉尼斯世界纪录”这个专注于认证各种世界之最的权威机构，在见证了许许多多或精彩有趣或奇特古怪的世界纪录的同时，也悄然记录下了人类发展进程中的各种成就。

“我们的数据库里有超过5万个世界纪录的称号，每年我们收到大约4.7万个纪录申请，差不多每周就会收到1000个纪录申请。每年，我们收到约1500个来自于中国的纪录申请，每年中国创造的新纪录头衔大约有300个。”吉尼斯世界纪录全球总裁阿里斯塔尔·理查兹近日在接受新华网专访时说，“2012年我们设立了北京办公室，希望鼓励更多的中国人来申请吉尼斯世界纪录荣誉，我们决定收录更多关于中国的纪录。我们期待见证更多中国的骄傲。”

吉尼斯世界纪录全球总裁阿里斯塔尔·理查兹接受新华网访谈。新华网发 郭小天摄

理查兹介绍说，“吉尼斯世界纪录”这个点子来源于1953年发生在爱尔兰的一个聚会上围绕“欧洲哪种猎鸟飞得最快”的讨论。聚会的主人休·比弗爵士在之后邀请孪生兄弟诺里斯·麦克沃特和罗斯·麦克沃特共同撰写一本记录事实和数据的书籍，世界上第一本《吉尼斯世界纪录大全》2年后就此问世。

历经半个多世纪的发展，“吉尼斯世界纪录”称号的认证，一直保持着严谨、客观、专业的原则，同时又不断创新发掘新的项目称号。“我们拥有强大的团队和纪录研究员们，他们的工作就是受理来自于普通大众或者是政府和公司的纪录申请。”理查兹说，“申请者可能拥有一项纪录、想要挑战一项纪录或者创造一项纪录，当我们收到这些纪录申请的时候，纪录研究员会首先研究这些申请，有的时候可能需要和外部专家交流。比如说一项空间技术，我们可能就会联系美国国家航空航天局或者火箭专家。我们会收集所有的信息，与相关的纪录申请匹配，最后会产生纪录称号，并且有指导。人们可以通过我们的网站来申请吉尼斯世界纪录称号。”

资料图片：吉尼斯世界纪录全球总裁阿里斯塔尔·理查兹（左）与“世界上最高的人（在世）”苏尔坦（土耳其籍）合影。（吉尼斯世界纪录供图）

作为“吉尼斯世界纪录”的主要负责人，理查兹感受最深的是，一项世界纪录的称号不仅仅是荣誉，还可能改变一些人的生活。“对我个人影响最深的是和世界上最高的人苏尔坦的见面。他身高251厘米，这给他的生活带来了很大的不便。他不能在他居住的房子里直立，很难买到合适的服装，也很难找到工作挣钱。”理查兹说，“在我们官方认证苏尔坦是世界上在世最高的人后，他成为了名人，土耳其政府为他在该国首都安卡拉提供了新的公寓，美国的一家医院为他提供了免费医疗，控制他脑部不停分泌生长激素的下垂体肿瘤，挽救了他的生命。”

迄今，《吉尼斯世界纪录大全》累计出售了１.３8亿本，一度是世界上“最畅销的书（定期修订）”。“不过，中国的《新华字典》打败了我们的纪录，自从1953年发行以来，截至2015年7月，它已经卖出了5.67亿本， 成为吉尼斯世界纪录“最受欢迎的字典” 和 “最畅销的书（定期修订）。几乎每个中国家庭都有一本。我认为《新华字典》在未来的许多年还会继续保持这项世界纪录，”理查兹说。

资料图片：吉尼斯世界纪录全球纪录部门资深副总裁兼中国区总经理马可（中）为《新华字典》颁发证书。（吉尼斯世界纪录供图）

理查兹介绍说，吉尼斯世界纪录目前正在酝酿一项名为“骄傲中国”的项目。“通过这个活动我们可以发现，认证和庆祝并且展示关于中国的世界纪录，可以从历史、文化和高新科技等方面展示中国。举例来说，由清华大学收藏的战国竹简《算表》经认证为‘最早的十进制乘法表’，它在2300年前就被发明了出来，是计算机的早期雏形。这个例子说明了‘骄傲中国’不仅会把类似于这样的令人惊讶的科学技术带给中国读者，还会把这样激励人心的故事带给全世界，告诉全世界中国的历史文化是多么的精妙。这是一个关于‘骄傲中国’的例子，我们希望全中国都可以来庆祝它的历史、文化和科技发展，并且把这些故事传播到全世界。”

资料图片：清华大学收藏的战国竹简《算表》，认证为“最早的十进制乘法表”。（吉尼斯世界纪录供图）

“吉尼斯世界纪录自创办以来已经60多年了，在全世界范围内都广受欢迎。我们相信不论是每一个人，还是一个小镇，一个学校，或者一座城市，一个省份甚至是一个国家，都有一些令人惊叹和独一无二的东西，”理查兹说，“我们向人们展示、认证世界之最，他们是如此独一无二，亦或擅长某件事情。我们激励人们去做最好的自己，去把他们所居住的城市建设为最好的城市，去庆祝他们工作在最好的公司，或者生活在最好的国家。我们希望人们了解到，成功没有什么不可能。我们帮助人们更加自尊自信，这就是吉尼斯世界纪录的秘诀：我们认证人们的成就，人类的成就是没有极限的。”（记者 董晨 陈燕）

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