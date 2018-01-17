美国国务院称已冻结6500万美元对巴勒斯坦援助

美国国务院１６日表示，已冻结６５００万美元通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）向巴勒斯坦难民提供的援助资金，同时要求该机构进行改革。

美国国务院发言人诺尔特在例行记者会上说，美方已于当天致信近东救济工程处告知这一决定。诺尔特说，这笔资金何时解冻要视情况而定，美国国务院将调查该机构运作以及资金使用情况，并期待看到该机构进行改革。

诺尔特同时强调，美方此举并非是“惩罚”巴勒斯坦。

美国计划在２０１８年向近东救济工程处提供至少１．２５亿美元资助。诺尔特表示，除这笔被冻结的６５００万美元外，其余６０００万美元将继续提供给该机构。

同日，近东救济工程处发表新闻公报说，虽然面临美国冻结资金威胁，该机构仍将向巴勒斯坦难民提供服务。

美国是近东救济工程处最主要资助方。根据近东救济工程处官网资料，２０１５年，美国向该机构提供约３．８亿美元，约占机构预算总额三分之一。

２０１７年１２月６日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都并启动将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。巴勒斯坦方面对此强烈不满，并以拒绝和谈相抵制。本月２日，特朗普表示，如果巴勒斯坦拒绝和谈，美方将取消对巴经济援助。（记者刘晨 朱东阳）

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