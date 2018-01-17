察哈尔圆桌会探究中美日三边关系发展脉络格局

人民网北京1月17日电 1月16日下午，由察哈尔学会主办的察哈尔圆桌第60期“新时代的中美日关系研讨会暨《我所发现的美国》新书发布会”在京举行。新书作者加藤嘉一与诸多美国、日本问题专家，一同分享和点评新书，并展望新时代的中美日关系。

中美日三国关系不仅是东北亚地区，也是世界上最重要的多边关系之一。《我所发现的美国》作者加藤嘉一作为长期在三国工作、学习和生活的学者，以“第三眼”的身份将一个开放、多元、立体的美国展现在中国读者面前，在发现美国的同时，不断反观中国和日本，发出跨越国家、种族、文化的对比与碰撞。

新书发布会除了向读者介绍加藤先生的独到观点外，也是以此为契机，增进中外学者和智库的交流对话，通过智库外交、公共外交和人文外交，为中美日三边关系和东北亚乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣贡献绵薄之力。

察哈尔学会常务副秘书长、国际传播委员会秘书长周虎城在致辞中指出，加藤先生在中国、日本和美国三国生活了很长时间，得以在三个文化迥异的空间上观察不同的文化，观察中国梦、日本梦和美国梦的迥异和共通之处。他认为，新书重新诠释了对中美日三边关系下的思维及表述，对重新探讨现今东北亚和世界新格局非常有帮助。

东方出版社历史编辑部主任陈卓将与会嘉宾的目光转移到新书内页封面，呈现的是作者加藤先生作为一位热爱跑步的运动者的形象，隐喻该书透过运动的视角感受世界。他指出，该书的诞生正是由美国近年来产生的巨大变化，及加藤看待中美日三边关系下的新视野综合汇集而成的。

察哈尔学会国际咨询委员会联席主席、中央外办原副主任、中国原驻瑞典大使吕凤鼎，中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长姜跃春，外交学院国际关系研究所教授、日本研究中心副主任周永生，对外经济贸易大学保险学院副教授、日本横滨国立大学高等研究院副教授刘庆彬，察哈尔学会研究员、中国人民大学国际关系学院副教授刁大明等来自外交、国际关系和国际经济领域的专家学者出席会议，对加藤的新书进行了点评，并就新时代的中美日关系进行了深入的探讨。察哈尔学会秘书长、中国前驻斯特拉斯堡总领事张国斌出席会议并作总结。

在互动环节中，与会嘉宾和在场的媒体记者就日美关系与中国的大国担当、中国模式、中美日三角关系、领导型国家等一系列相关话题进行了讨论。 （郭昕璇）

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