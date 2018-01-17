报告说亚洲水域2017年海盗袭击和武装抢劫事件增二成

亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定组织１６日发布报告说，２０１７年亚洲水域发生了１０１起海盗袭击和海上武装抢劫事件，相比２０１６年的８５起增长了近１９％。其中，１２起为未遂事件。

报告称，发生在马六甲海峡和新加坡海峡的事件有９起，相比２０１６年的２起大幅增加。这９起事件大部分发生在夜间。

报告指出，马六甲海峡和新加坡海峡此类事件数量增加的原因，可能是因为沿岸各国的监控有所松懈，以及船员们的警惕性有所放松。

但媒体引用该组织信息交流中心执行主任黒木雅文的话说，海峡沿岸国家的区域协调巡逻机制运作情况良好，过去被认为非常危险的马六甲海峡，现在发生的海盗袭击和武装抢劫事件很少。他表示，新加坡在与邻国进行协调巡逻方面发挥了重要作用，这种协调巡逻是海上安全得到长期改善的一个关键因素。

《亚洲地区反海盗及武装劫船合作协定》于２００４年１１月１１日在东京缔结，并于２００６年９月４日生效。２００６年１１月，该协定成员国在新加坡正式设立信息交流中心。

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