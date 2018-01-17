巴西多州被世卫组织列为黄热病高风险地区

世界卫生组织１６日将巴西圣保罗州全境列为黄热病高风险地区，建议前往该州的外国游客提前１０天注射黄热病疫苗。至此，巴西已有４个州被列入这一名单。

巴西圣保罗州卫生部门日前称，自２０１７年１月以来，该州已确诊４０例黄热病病例，其中２１人死亡。进入２０１８年以来，已出现３例死亡病例。

此前，世卫组织已把里约热内卢州、圣埃斯皮里图州全州和巴伊亚州南部列为黄热病风险地区。

随着巴西进入黄热病高发季，巴西卫生部９日宣布，将向圣保罗州、里约热内卢州和巴伊亚州派发更多黄热病疫苗，以应对可能的疫情。

按照安排，２月３日至２４日，将在圣保罗州的５２个城市开展史无前例的免疫接种活动，预计将接种６３０万人。１６日，圣保罗州州长阿尔克明决定将于２９日提前实行接种活动。

为预防黄热病，圣保罗去年１０月份以来已经关闭了２６个公园，大部分位于北部地区，包括２３家市属公园和３家州属公园。

２０１６年１２月至２０１７年８月，巴西暴发了近年来最严重的黄热病疫情，全国共出现７７０多名患者，死亡２６０多人。

黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性传染病，由蚊子叮咬传播，主要在非洲和拉丁美洲热带地区流行。其临床表现主要为发热、黄疸、出血等，少数感染者会出现严重症状并死亡。目前医学界对黄热病暂无特效疗法，接种疫苗可有效预防感染。（记者王正润）

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