“一带一路”合作助阿根廷老旧铁路换新颜

罗萨里奥是阿根廷重要的产粮区，有“世界粮仓”之美誉，这里出产的大豆、小麦等农产品质量上乘，远销世界各地。但老旧的铁路系统严重制约着罗萨里奥的粮食出口，成为困扰当地发展的一个难题。

罗萨里奥距布宜诺斯艾利斯港约３００公里。产粮区紧靠港口被认为是当地粮食出口的重要优势之一。但当地货运铁路系统设备陈旧，列车平均时速只有３０多公里，且事故频发。很多企业被迫选择运输成本更高的公路运输，导致原本收购价格颇具优势的阿根廷粮食在国际贸易竞争中失去了价格优势。

马克西米利·卢汉是途经罗萨里奥的圣马丁铁路线上一名货运司机，常年往返于罗萨里奥和布宜诺斯艾利斯之间。“阿根廷铁路在之前的十几年里没有任何变化，不过，最近半年我的工作开始有了变化。”卢汉告诉记者。

卢汉所说的“变化”，是由中国机械设备工程股份有限公司和中国中车集团联合研发的货运列车。“速度是最直观的变化，新列车运营时速可稳定在７０公里，司机工作环境有很大改善，舒适的操作设备、冷热两用的空调都是旧式机车无法比拟的。最重要的是，由于引入的电子设备强化了通讯、监控等功能，铁路运输的安全系数大大提高。”卢汉对新的“工作搭档”赞不绝口。

“自从中国列车投入使用以来，圣马丁线的运输成本降低了４０％，曾经失去的客户又重新选择了铁路运输。”卢汉说。

阿根廷雄心勃勃的“铁路振兴计划”要改造升级国内庞大的运输体系，在“一带一路”倡议推动下，中国铁路装备制造和基础设施建设企业加快进入阿根廷市场，完美结合当地需求。

根据中阿双方计划，阿根廷将从中国购买３５００节车厢、１０７辆机车，用于圣马丁线和北贝尔格拉诺线两条铁路的运营。在阿根廷总统马克里出席“一带一路”国际合作高峰论坛并对中国进行国事访问期间，阿根廷交通部和中国铁建股份有限公司签署了圣马丁铁路改造项目协议。除改建１６２６公里铁路线外，该项目还包括建设１２０座桥、１６００公里的铁路信号系统和４００处平交道口。

铁轨延伸，“一带一路”项目在拉美大地徐徐铺开；列车飞驰，“一带一路”建设倡导的互利共赢推动拉美发展。阿根廷货运铁路改造项目就是中国同拉美国家在“一带一路”框架下合作的一个缩影。

圣马丁铁路线区域生产负责人埃德加多·马纳韦拉说，中国在阿根廷北贝尔格拉诺线和圣马丁线投入运营的列车是中拉合作的一个范本，“一带一路”建设加快中拉合作步伐，不仅提升拉美基础设施水平，还为当地创造就业机会，促进经济发展。

他希望，通过“一带一路”建设，中拉加强合作，实现互利共赢。阿根廷则可借助中国强大的基础设施建设能力继续提振自身的铁路体系，强化运输能力，让列车运送更多粮食销往国际市场。（记者 倪瑞捷）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)