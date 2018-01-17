“洋垃圾”进不了中国　让东南亚接手？

中国2018年1月1日起全面禁止废塑料等24类固体废物入境。“洋垃圾”主要出口国急了，那么多垃圾这下往哪“倒”？东南亚的回收行业看到机会，也感觉压力。

【欧美企业“别抱怨”】

中国去年7月宣布将禁止废塑料等固体废物入境，今年起正式执行新规。依照汤森路透基金会的判断，最受打击的是欧美、日本等发达国家的出口商。

作为经济信息发布机构，汤森路透基金会说，中国2016年进口730万吨废塑料，占当年全世界废塑料进口额的56%。

“整个行业措手不及，”在比利时和美国两国运营垃圾回收利用企业的国际回收局塑料制品委员会主席苏伦德拉·波拉德说。“我过去总说，中国一感冒，欧洲和美国就得发烧；中国要是发烧了，我们就得得肺炎。”

美国和英国过去尤其依赖中国接收废塑料，如今指望增加自己国内的废塑料回收处理能力，以减少出口，但可能需要数年时间才能见效，而且可能不足以负荷所有本国产出的垃圾。

设在香港的国际塑料回收企业“范登环球”创始人达米恩·范勒芬说：“如果哪家企业发现塑料废品卖不出去，那也别抱怨；这算是自作自受……（中国禁止进口“洋垃圾”）本来就是注定会发生的事。”

应对陡然增加的大量废塑料，不少英国和美国企业只能加以焚烧或填埋，哪怕是“很好的材料”。业内分析师说，这两种方式都会对环境产生“灾难性影响”。

一直向发展中国家出口垃圾、以转嫁环保压力的欧美人开始抱怨中国的环境保护决心。美国首都华盛顿的废品回收利用研究所国际关系部门高级总监阿迪娜·阿德勒对汤森路透基金会说：“他们（中国）关心的是全球环境还是只在乎他们本国的环境？就因为他们现在采取的措施，我们正在填埋掉完全可以回收利用的物料。”

对欧美政府和企业而言，另一个当务之急是寻找替代中国的出口市场。他们把眼光投向劳动密集型产业较为发达、而垃圾回收产业远未成熟的东南亚国家。

【东南亚接手“洋垃圾”？】

国际回收局所在地，是比利时首都布鲁塞尔，自我定位为全球回收行业的民间组织。这家机构的初步统计显示，东南亚国家的废塑料进口量近期迅速上升。

国际回收局估算，马来西亚2017年废塑料进口量将达到45万吨至50万吨，比2016年的28.8万吨增加超过50%；越南进口量同比上升62%达到50万吨至55万吨；泰国增幅达117%；印尼增幅为65%。

位于马来西亚柔佛州的兴业集团是这一东南亚国家前5大废塑料回收企业之一，雇有员工350人，每年可处理4万吨来自马来西亚国内和国外的废塑料。公司创始人是谢建豪，10岁时，就会在学校放假时跳上父母的小卡车，跟着他们挨家挨户“收废品”，拉回到家里院子空地，花数小时把玻璃瓶、铝制罐头、旧报纸和金属废品分拣出来。那是30多年前，如今，垃圾回收产业远远不止于“分拣垃圾”。

那时候，生意场上，收废品属于低贱行业，谢建豪的父母羞于提起。谢建豪的企业2013年获得一个国际环保大奖时，他父母的想法开始转变。谢建豪说：“我不相信有什么全球塑料污染问题，倒是存在全球性的塑料无知现象。塑料是一种具有很多隐藏价值的东西。”

不过，在东南亚国家，没有多少人像谢建豪那样，把“回收利用”当成一个大有可为的体面事业，而洋垃圾涌入东南亚构成的污染风险却实实在在，已经引起环保行业的警惕。业内人士呼吁东南亚国家收紧公共卫生和安全法规，对进入国门的“洋垃圾”严加管控，遏制非法走私有害垃圾的现象，同时加强环保监控，防止有害化学废物扩散，危害人体健康。

国际回收局的波拉德说，全世界迄今累计生产出超过80亿吨塑料，仅有9%得以回收利用，近80%遭废弃：不是填埋了事，就是抛进大海。后一种操作，不仅危害鱼类等海洋生物安全，最终也将经由食物链毒害人类。

在环保领域，各国需要自我担当，不仅在理念层面，还需要能力储备和建设；自己出产垃圾，却交由别人处置，终究不是久远之计。（沈敏）【新华社专特稿】

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