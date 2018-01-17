美国军犬二战时救人无数 70年后追授最高勋章

人民网讯 据美国媒体报道，1943年盟军进攻西西里岛期间，美国陆军一只名叫奇普斯(Chips)的军犬参加了这座地中海岛屿海滩登陆战役并荣立战功，拯救了它所在排的军人的生命。15日，这只哈士奇混种狗被追授“PDSA迪金勋章”（PDSA'Dickin）。这一勋章是英国专门颁发给在战争中立下显赫功劳的动物，有“动物的维多利亚十字勋章”之称。

奇普斯最初只是美国纽约州普莱森维尔居民雷恩家的宠物。当时邻居家的狗下了一窝小狗，奇普斯被雷恩太太看中，带回了家。约翰·雷恩当时还是个孩子。他回忆说：“这窝小狗中长得最弱小的是这只德国牧羊犬和哈士奇混种。 邻居问我母亲：'你喜欢吗？'她说'我很想要'，于是我母亲就把这只狗带回家，给他起名叫‘奇普斯’(Chips)。 这只狗很聪明，很听话。 然后战争爆发了，军队征用狗，组建军犬部队(K9 Corps)。 我父母认为奇普斯很适合。 虽然他们有些难过，但他们知道这么做是应该的。“

1943年1月，美国总统富兰克林·罗斯福和英国首相温斯顿·丘吉尔在卡萨布兰卡会谈，策划战争大计，奇普斯负责看门护院。同年7月，奇普斯随同盟军在意大利西西里岛登陆，展开 “哈士奇行动”。 美国陆军的艾伦·索罗普中校讲述了这段经历。他说：“在他的团队和训犬员遭到敌军直接射击之后，奇普斯冲了过去，迫使敌人的机枪队缴械投降。负责带它的军人描述过这只军犬是如何从机关枪掩体中出来的，它当时用嘴紧紧地咬住了一个德国士兵的脖子。

奇普斯受了烧伤但活了下来。 由于他挽救了许多人的生命，美国军方后来曾授予它“银星勋章”，并提名它为“杰出服役十字勋章”候选人。 但后来这些荣誉被撤回，因为有人抱怨说，军功章并不是为动物设立的。

70年后， 奇普斯被追授“PDSA迪金勋章”。这个勋章是由英国慈善机构“人民兽医药房”(PDSA)颁发的，奖励在军中效力的动物。15日，在伦敦举行的授勋仪式上，驻英美军的一只工作犬艾伦（Ayron）与艾伦·索罗普中校代表一道代表奇普斯接受了勋章。

奇普斯在二战结束后荣归故里。 照片中，当年四岁的约翰·雷恩迎接他的宠物狗下船回家。 约翰·雷恩说，奇普斯获奖让他很感动。他说：“这是对一位战争英雄的美好纪念。”它的英雄业绩在70多年之后终于得到了正式表彰。（老任）

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