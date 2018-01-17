应把半岛缓和势头延续下去（望海楼）

1月16日，国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。通话中，习主席应询介绍了对当前朝鲜半岛局势的看法，双方就半岛问题进行了沟通。事实上，自2017年1月特朗普就任美国总统以来，习主席与其举行3次会晤，进行多次通话，半岛问题一直是双方交流的重要议题。

最近的半岛局势，态势如何？应该怎么看？

其一，朝韩关系呈现缓和态势。1月1日以来，朝韩展开密集接触。1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。随后，朝韩沟通进入工作层，已就朝方艺术团访韩进行讨论，并将探讨朝鲜参奥事宜。从目前看，交流较为顺利，朝韩均展示出合作意愿，避免不必要的纠缠扯皮。这说明，两国都期待借“冬奥外交”契机进行接触和对话，推动关系缓和，促使半岛紧张局势降温。

其二，美国欲加大对朝压力。美未能阻止朝韩接触，反而迫于形势和压力对会谈表示支持，但仍一再提出朝韩会谈应“超出奥运会范畴”，核心是要求韩国就无核化问题对朝施压。美总统特朗普甚至将朝韩恢复官方会谈的功劳归于自身，宣称这是美对朝极限施压的成效。美国联手加拿大召集外长会议，名为“朝鲜半岛安全稳定”会议，参与国却多是60多年前朝鲜战争的“联合国军”成员，其意图路人皆知。美方舆论甚至肆意批评中方“双暂停”方案。

其三，朝鲜展现强硬姿态。《劳动新闻》近日发文，反对韩方将南北关系改善与解决朝核问题同步推进，拒绝弃核。同时，朝指责美战略资产进入周边水域是故意激化局势紧张，强调自身安全关切，直指美韩军事关系。

面对纷繁复杂信息和各方利益考量，习主席明确指出了中国对半岛局势的看法和立场。中国重申团结的重要性。不管是实现半岛无核化还是维护半岛和平稳定，都需要国际社会共同努力。无独有偶，2018年伊始，联合国安理会主席古特雷斯也在新年致辞中呼吁团结。团结才能够让世界变得更安全。

中国指明努力方向。习主席建议密切沟通、相互信任、相互尊重、加强合作。中国清楚地认识到，各方立场存在现实差异，解决问题不可能一蹴而就，但至少要找到正确路径，推动朝鲜半岛问题朝着妥善解决的方向不断取得进展，避免在错误的道路上渐行渐远。

中国珍视半岛形势中的积极变化。中方一贯致力于劝和促谈，希望各方共同努力，把来之不易的缓和势头延续下去。缓和不是纵容，也不是偏袒，而是为重启对话谈判最终解决矛盾分歧创造条件。在半岛问题上，中国始终坚持照顾各方利益关切，标本兼治。（作者为国际问题专家 华益声）

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