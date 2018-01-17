美国得州61岁华裔夫妇在家中惨遭行刑式枪杀

人民网讯 据美国侨报网报道，得州一对61岁的华裔夫妇上13日被警方发现在家中遭行刑式枪杀，警方目前研判，遇害夫妻此前已遭罪犯锁定。

人被枪杀，城堡式的豪宅被洗劫，位于休斯敦北部一向安静的林城和春城高级社区传出的林氏夫妇(Bao Lam and Jenny Lam)被杀案不但震惊当地邻居，整个休斯敦华埠很多人也在议论这个华人家庭遭遇的奇特惨案，中国年关将近，人们更加注意注意回家不要被坏人尾随。

61岁华裔男子Bao Lam与妻子珍妮13日被警方发现陈尸在家中。警方当天接获两人的儿子理查(Rich Lam)的求助电话，理查指称已数天无法与父母取得连系。警方晚上9点抵达两人的住宅，发现两人陈尸一楼，尸体遭捆绑在一起并遭射杀，相信两人已死亡超过3天。

警方判断这起案件不像是歹徒随机作案，可能是他们是被人尾随到自家车库的，什么原因被人盯上无从知晓。Bao Lam与妻子居住在有门卫的乡村俱乐部社区，家中有被洗劫的痕迹，枪支和其他财物消失。哈里斯县警长冈萨雷斯说，被害人家里家具全被掀翻了抽屉被打开，很明显翻找物品要花一段时间，被害人是被盯上的，警方在积极破案中。

据调查人员表示，此案非随机发生，他们相信Bao Lam与妻子上星期四晚间8点40分左右开车回家后，遭到伏击。（老任）

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