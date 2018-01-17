美国四大议题未解决 联邦政府周五后又面临关门

人民网讯 据美国中文网综合报道，美国政府再次面临关门危机！本周五午夜是国会两党就政府预算达成协议的最后期限，要避免政府关门，双方必须在移民等四大议题上取得突破。

开支上限

现行政府开支上限是2011年达成的协议，民主和共和两党都希望提高开支上限；共和党希望增加国防预算，民主党则表示，若要增加国防开支，内政支出必须等比例增加。目前两院领袖已经就开支上限讨论了数周，双方都表示谈判进展顺利，不过目前透露谈判细节。

众院议长莱恩（Paul Ryan）也对两党最终达成一致表示乐观。不过他提醒称，即使两党达成提高开支上限的协议，两院的拨款委员会也需要时间草拟法案内容。也就是说，国会可能在星期五前通过短期开支方案，以便让国会有时间处理预算草案。

梦想生

“梦想法案”即童年抵美者暂缓遣返计划(DACA)。该法案由前美国总统奥巴马在任时推出，允许暂缓遣返2007年以前进入美国的16岁以下无证移民。这一群体在美国也被称为“追梦人”(Dreamers)。特朗普去年宣布终止DACA计划，要求国会在今年3月5号前通过替代法案，80万“梦想生”前途未卜。民主党人仍然立场坚定，表示一定会拒绝不包含DACA协议的政府资助法案。共和党却表示，他们希望把移民协议与开支协议分开。

上周五，两党人士前往白宫协商，初步决议给予梦想生公民权，拨款27亿美元加强边境防守，并实施新签证计划，吸引来美移民率低的国家民众。不过特朗普拒绝这项方案，并推文批评方案“怪异且倒退”，特朗普星期一在推特上写道：“民主党参议员杜宾（Dick Durbin）完全曲解了我在DACA会议上所说的话。如果缺乏信任，两党移民协议就无法达成!” 特朗普此前一天也推文称：“DACA可能已死，因为民主党人并不真正想要它，他们只是死命地想从军方把钱拿走。”

杜宾此前曾证实，当提及恢复一些帮助海地和非洲国家移民的项目时，特朗特朗普曾言辞粗俗地对这些国家和地区使用诽谤字眼。作为民主党的第二号领袖，杜宾一直致力于保护“追梦人”的利益。在接受芝加哥记者采访时，他表示：“在探讨美国移民政策的会议上，我自始至终只关心一件事情，那就是这些追梦人在美国的未来。”

灾难援助

在给与德州、佛州以及其他被去年三大飓风袭击地区的援助上，共和党与民主党也分歧严重。众院上月已同意拨款810亿美元，帮助遭野火肆虐的加州和南部遭飓风袭击的多州进行重建。不过参院拒绝同意，因为民主党议员认为救灾金额仍嫌不足。

佛州的德州的议员在此问题上态度强硬，他们表示如果不尽快批准灾难救援拨款，他们将不会支持保证政府运转的开支法案。

健保

和其他议题相比，两党在此问题上的分歧最小。儿童医疗保险计划(CHIP)是一项联邦计划，补助近900万名来自低收入家庭、父母无力负担保险的儿童。这项计划的补助款将于9月30日到期，国会已批准一项短期支应计划，防止州政府经费用罄。国会同意拨款长期经费给该项计划，但对于每年花费145亿美元的计划该如何补助意见分歧。

此外，服务约2500万名低收入民众的社区医疗中心经费同样将于9月30日到期，两党对于经费如何运用存在分歧，若不能达成协议，届时将有28000个中心被关闭，约有5万名员工会失业。（老任）

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