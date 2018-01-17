硅谷智能产业论坛探讨中美行业新趋势

“遇见”硅谷智能产业论坛现场。人民网 张洁娴 摄



人民网旧金山1月16日电 （张洁娴）日前，“遇见”硅谷智能产业论坛暨TEEC杯北美创业大赛在美国硅谷主要城市圣克拉拉市举行。

卡内基梅隆大学教授桑德赫姆（Tuomas Sandholm）在现场介绍了他在人工智能领域的研究现状，以及对行业发展的见解。由他带领的团队所研发的人工智能程序“冷扑大师”（Libratus）曾在世界级德州扑克比赛中击败人类。

中国机械工业联合会副主任陈家良指出，中国近年来经过整合发展，机器人龙头企业的发展态势越发强劲，专业分工特点突出，国际合作步伐正在加快，尤其注重机器人视觉与控制、核心算法、操作软件等人工智能技术上的全球化合作，以及专业人才的引进。

中国驻旧金山副总领事张建新表示，近年来，中国积极实施以知识价值为导向的分配政策，科技人才的成长和发展的环境不断完善。但与创新驱动发展的实际需求相比，中国仍然缺乏高层次人才。

论坛主办方、硅谷天使基金创始管理合伙人孔德海认为，在中国与美国之间、在技术与应用之间、在硅谷与产业之间都存在着距离，举办“遇见”硅谷智能产业论坛，是为了搭建沟通的桥梁、消除隔阂，联结中美技术与产业、创业与投资。

在为期两天的论坛上，来自中美两国的业界人士就人工智能、智能制造、深度学习等话题进行对话和讨论。来自中国11家智能企业的代表也出席了论坛，与硅谷同业探讨行业趋势，寻求合作。

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