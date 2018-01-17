证交所坍塌事故促印尼关注公共建筑安全

人民网雅加达1月16日电（记者席来旺）1月15日中午，位于雅加达市中心中央商务区的印尼证券交易所，发生大楼内二楼过道坍塌事故，造成至少77人受伤，其中有50多名为前来参观学习的大学生，这一惨剧向社会提出了对首都公共建筑安全问题的严重关切，印尼政府有关方面将借此机会采取补救措施，进行安全隐患大检查。

事发当天，印尼警方表示将全力追查此次坍塌事故责任，并随即要求证交所提供大楼建筑蓝图、以及施工监督和维修的相关数据，以便帮助查找崩塌原因。专家建议对建筑相关部分进行重新评估，重新模拟符合承重，来评估设计结构的负荷能力。国家警察总局发言人塞提约对媒体表示：“警方目前仍在对此案进行调查，首先确认其并非一起恐怖袭击事件，截止目前没有发现任何国际势力介入的迹象。目前警方仍在等待法医实验室鉴定结果，以便找出事故原因”。

尽管官方尚未给出最后定论，社会各界已就坍塌原因进行了各种分析。1月16日，印度尼西亚大学建筑专家易司卡尔教授向媒体分析说，通常情况下此类坍塌有三大原因：第一种可能的原因是建筑本身设计不良导致，第二种可能原因是建筑本身的施工不精造成，第三种可能原因是建筑结构与功能的改变引起。在易司卡尔教授看来，需要花费一定时间来确定事故原因。

印尼民居与公共工程部1月16日发布印尼证交所走廊坍塌事故的初步调查报告。一名公共工程部官员解释说，这份初步报告不是官方的结论。该报告怀疑：一是走廊负载过于集中导致钢筋吊绳断裂，二是走廊竖墙不能承受瞬间负载而坍塌，具体原因可能包括：吊索断裂，吊索夹松动，螺栓松动，螺栓断裂，吊索、吊索夹或螺栓因生锈强度降低，一根钢筋断裂造成另一根随之崩断。

除此原因分析之外，印尼消费者基金会认为大楼管理方应对此次事故负责。印尼消费者基金会主席特鲁斯在一份书面声明中，呼吁有关部门调查印尼证券交易所大楼管理方“涉嫌疏忽”导致，他敦促调查大楼管理方是否违反有关建筑物管理的法律，及其在大楼物业管理方面是否有失职的责任，并要求警方采取强硬举措，因为事故“已危害到了公众的生命安全”。

也有人认为，建立于1997年具有重要象征意义的证券交易所大楼，在2002年时发生过恐怖爆炸事件，也许对建筑本身的牢固性产生了长期的影响。

此次事件也暴露出公共建筑安全管理方面的漏洞。事发当天，雅加达省长阿尼斯到现场视察后指出，该大楼2017年5月刚刚安检过，并未接到任何不合规的报告。省长同时向外界透露，该大楼2015年发放的安全合格证到2018年1月25日将过期失效。按照规定，发放此临时合格证，就意味着大楼某些方面不合规，尽管并非指建筑结构方面存有隐患，也要求大楼管理方每三个月要汇报一次大楼整体安全状况。

未来的建筑安全问题引起社会各界广大公众的关注。印度尼西亚大学建筑专家易司卡尔教授提出建议，证券交易所楼内目前尚完好无损的通道也不能再使用了，因为连贯的通道间是相互联系着的，剩下的其它通道的安全性也已受到影响，需要全部进行安检。尽管坍塌对整栋大楼没有太大影响，但对周围建筑必然有影响，如果大楼管理方仍要使用余下的内部通道，就需要对建筑结构进行加固处理，应采取添加支柱等措施。

此次事件再次敲响了公共建筑安全的警钟。印尼消费者基金会更敦促政府公共工程和住房部及有关部门，要对整个首都对雅加达所有公共建筑进行一次彻底检查，包括商场购物中心、酒店和办公大楼，以确保它们都确实完全达到了规定的安全标准。因为这是一起公共事件，它已引起公众对公共建筑的担忧。相信政府有关方面将积极回应社会关注，并在强化公共建筑安全方面采取相应对策。

(责编：王欲然、常红)