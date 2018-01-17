美加贸易关系紧张加剧

世界贸易组织（WTO）近日披露，加拿大在去年12月向WTO提出起诉，指控美国政府实施的一系列反补贴、反倾销政策和做法违反国际贸易规则。此事被公开后，加拿大和美国的贸易关系再度紧张。

加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰称，此举是回应美国对加拿大软木产品等采取的“不公平”关税措施，是“广泛诉讼”的一部分，以保卫加拿大成千上万的林业就业岗位。在这份长达32页的磋商请求文件中，加拿大认为美国的反倾销和反补贴调查采用不当方法计算税率、限制涉案方提供证据为自身辩护等。

加拿大列举出美国自1996年以来分别针对欧盟、中国、印度、巴西等多个世贸组织成员进行的上百起反倾销和反补贴调查案例，并质疑美国的做法有违世贸组织相关规定。从事北美贸易问题咨询的里多波多马克战略集团总裁埃里克·米勒表示，加拿大此次申诉的范围是“前所未有的”，加拿大可能希望能对美国的贸易争端施加压力。

文件被披露当天，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明称，对加拿大在WTO起诉美国表示不满，此举是对美国贸易体系一次“广泛而并不明智的攻击”，加拿大的指责不仅站不住脚，还会损害美国对与加拿大互利贸易的信心。

莱特希泽表示，加拿大的指控威胁到所有国家保护本国工人免受不公平贸易的能力，对加拿大自身也不利。即使加拿大胜诉，主要受惠的也是其他国家。例如，加拿大每年对美出口约90亿美元的钢、铝产品和逾25亿美元的木材和纸制品，如果美国取消加拿大起诉的相关举措，那么来自其他国家的大量进口商品仍将使加拿大对美出口产生数十亿美元的负面影响。

根据规定，提出磋商请求是WTO争端解决机制的第一个环节。如果60天内没有达成满意结果，加拿大可提请WTO成立专家组进行审理。彼得森国际经济研究所高级研究员查德·波恩表示，这是加拿大对两国贸易争端进行申诉的重要渠道，但这个案子可能需要数年时间才有结果。

美国是加拿大的主要出口市场，加拿大75%的出口产品都销往美国，但近来两国贸易关系多次陷入紧张。美国不仅表示将对加拿大软木木材生产企业征收惩罚性反补贴税，还表示可能对加拿大庞巴迪公司C系列客机征收高额反补贴税。

据路透社报道，加拿大越来越相信，美国将很快宣布退出《北美自由贸易协定》，加拿大已经开始准备应对计划。尽管美、加、墨三方已经进行了5轮谈判，但在修改汽车原产地、废除争端解决机制等诸多问题上仍存在巨大分歧。美国商会主席汤姆·多诺霍日前在华盛顿的一场演讲中表示，放弃贸易协定最终将损害美国的利益，将是一个“严重的错误”。（记者 吴乐珺）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)