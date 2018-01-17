石油行业开启新一轮周期（经济透视）

国际原油价格近期持续上涨，与此同时，美国页岩油产量连续10个月增长，且仍处于上行窗口期。需求端和供给端因素将共同推动市场在2018年上半年处于紧平衡（供需基本持平）状态。在这种形势下，石油输出国组织（OPEC）连同俄罗斯很可能提前终止减产协议。一旦发生这种情况，加之融资约束问题，美国页岩油行业或将遭遇短期困境。

2017年6月下旬以来，国际油价大幅上行，布伦特油价和西得克萨斯中质原油价格（WTI）去年底均涨至60美元/桶之上，涨幅达到45%。经历了3年的去库存、去产能之后，原油市场去年已基本接近再平衡。经合组织国家原油商业库存目前已降至2015年7月以来最低点。石油行业正在开启新一轮周期。

推动油价上涨的主要原因，一是美国、中国和欧洲三大经济体共振式复苏导致需求旺盛；二是OPEC和俄罗斯等主要产油国坚持减产决议令供应紧缩；三是中东地缘政治格局震荡及拉美主要产油国局势带来的潜在风险。此外，原油快速去库存及美国严寒天气等，也助推了油价上涨。

值得一提的是，美国页岩油气产业的快速成长，是过去3年来对原油市场格局影响最大的因素。受益于页岩油产量的大幅增加，美国在全球石油供给量中的占比大幅上升。根据国际能源署的预测，2017年美国页岩油增加的产量为39万桶/天，这一数值在2018年将达到87万桶/天。

不过，美国页岩油行业本轮上行窗口期也面临两个挑战。其一，OPEC的减产协议已经执行了一年，按约定将延续至2018年底。但这种状态并非一成不变。减产协议执行期间，不仅减产国作为整体的市场份额受到美国的挤压，而且减产国内部履约率不一，也造成了诸多分歧。特别是在当前油价快速攀升、伊朗和委内瑞拉产油量面临下降的情况下，OPEC与俄罗斯很可能于年中提前终止减产协议，这将对页岩油的量价形成制约。

其二，美国页岩油产业内部也存在隐忧。融资能力是限制页岩油企业投资和产量增长的最大因素。与传统油田不同，页岩油每口油井的产能半衰期较短。传统油田一口油井的产量平均每年衰减约5%，而页岩油井在投产后的第一年产量就会衰减一半以上。一口页岩油井的生产周期通常不到3年时间。这意味着，页岩油企业必须不断地追加投资建设新的油井才能维持产量；想要增产，需要追加的投资则更多。

目前，大量页岩油企业的财务状况并不乐观，多数企业的自由现金流长期以来为负。盈利能力的不足反过来会进一步限制页岩油企业的外部融资能力。特别是随着美联储过去两年来多次加息，页岩油企业的发债成本被抬升。在股权市场上，页岩油企业对于投资者的吸引力亦明显降低。如果融资能力得不到改善，页岩油增产实非易事。（作者为中国社科院财经战略研究院研究员 冯 明）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 22 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)