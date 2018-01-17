王毅会见圣多美和普林西比总理特罗瓦达

圣多美和普林西比总理特罗瓦达16日在圣多美会见中国外交部长王毅。

特罗瓦达请王毅转达对中国领导人的亲切问候和良好祝愿，感谢王毅外长开年首访来到圣普，表示中国作为世界第二大经济体，愿同作为非洲第二小国的圣普发展友好关系，再次证明中国一贯坚持大小国家一律平等，传递出中国是非洲的真诚朋友和可靠伙伴的积极信息。圣普敬佩习近平主席杰出的治国理政魄力和能力，高度赞赏中国外交所展现的世界担当和责任。中国为应对全球性挑战提出的建设性方案，将对世界未来发展产生积极深远影响。我愿重申，圣普将坚定奉行一个中国政策，希望深入开展对华合作，实现两国关系持久有力发展，不断结出丰硕果实。我们希望向世界表明，同中国合作和中国一样，必发生翻天覆地的变化，推动国家走上可持续发展之路。圣普愿同中方稳步推进各领域合作，加强人文交流，加强在国际地区事务中沟通，共同维护两国和发展中国家利益。

王毅转达中国领导人对特罗瓦达的问候。他表示，总理先生去年4月对中国的成功访问表明，圣普同中国复交，回到中非友好合作的大家庭，成为中国互利共赢的合作伙伴，是完全符合圣普国家和人民根本和长远利益的正确战略选择。习近平主席提出要将中圣普关系建设成为大小国家合作和南南合作的典范，为我们明确了努力方向。一年来，两国各领域交流合作全面展开，得到了重要“早期收获”，希望双方共同努力，实现“弯道超车”，特别是在圣普具有优势的渔业加工业、旅游等领域开展合作，使中圣普合作尽快赶上中国同其他非洲国家的合作水平。

王毅强调，非洲始终是中国外交的根基和优先方向。中国愿做非洲国家发展进程中最友好和最可信赖的朋友，助力非洲国家提升自主和可持续发展能力。圣普回到中非合作的大家庭当中，希望能同其他非洲兄弟“并肩前行”，共同推动中非互利合作，共同维护好发展中国家的正当权益。（记者 乔本孝）

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