王毅会见圣多美和普林西比总统卡瓦略

圣多美和普林西比总统卡瓦略1月16日在圣多美总统府会见外交部长王毅。

王毅转达习近平主席对卡瓦略的问候。王毅表示，中方赞赏总统先生重申坚定奉行一个中国政策。历史一定会证明，中圣普复交完全符合两国和两国人民利益。圣普同有13亿多人口的中国复交，重新回到中非友好合作的大家庭，成为中非合作论坛和中葡经贸合作论坛的新成员，将极大拓展圣普对外开展交往合作的空间，为加强中圣普友好合作提供了新的重要平台。在两国领导人关心下，一年来两国各层级交往全面加强，各领域合作全面展开，各方面力量汇聚到恢复和重建中圣普友好合作上来，实现了重要的“早期收获”。过去20年只是中圣普关系长期发展过程中的一个插曲，双方应有紧迫感，共同努力把失去的时间找回来，使中圣普友好合作实现“弯道超车”，形成强劲的发展势头。

卡瓦略请王毅转达对习近平主席的亲切问候。他表示，中华人民共和国是最早承认圣普独立建国的国家之一，曾为圣普国家建设提供过宝贵支持和帮助。我坚信，同中国复交是圣普政府作出的最正确决定。很高兴圣普同中国的关系正在正确轨道上顺利发展。圣普坚定坚持一个中国政策，不会有任何动摇，期待两国友好合作关系不断发展，日益紧密。（记者 乔本孝）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)