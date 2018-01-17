皮皮岛海域发生爆炸快艇上的一泰国船员将面临指控

新华社泰国普吉１月１６日电（记者汪瑾）据泰国《国家报》报道，泰国皇家警察总署副发言人吉萨那１５日在新闻发布会上说，日前在泰国皮皮岛海域发生起火爆炸的快艇上的一名泰国船员将面临指控。

报道说，这名船员被指控的罪名是鲁莽行事造成伤害。不过，警方未透露被指控船员的具体行为与爆炸事故之间的关系。警方还在搜集证据以决定是否对其他泰国船员提出指控，其中，２８岁的快艇船长将是调查重点。

普吉泰中旅游协会会长郑伟１６日说，除中国游客外，快艇上的泰国船员也不同程度受伤，其中快艇船长受伤最为严重，目前他还在甲米医院的ＩＣＵ病房中，待他伤情好转后，泰国警方才能对他进行问询。其他泰国船员已经被警方控制，接受问询。

１４日下午，载有２７名中国游客的快艇在泰国南部甲米府皮皮岛海域起火爆炸，２７名游客均不同程度受伤，其中５人重伤。

据了解，这些中国游客是南京一家公司的员工及家属。记者在普吉曼谷医院看到，该公司的代表和旅行社代表１６日已到普吉，并与普吉旅游警察局协商重伤游客的后期护理事宜。部分轻伤游客将按原计划于１７日凌晨乘飞机回国。

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