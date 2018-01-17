美国试图在叙利亚保持长期军事存在（国际视点）

1月8日，在叙利亚首都大马士革市郊的东古塔地区，一名叙政府军士兵参与军事行动。

新华社发

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美国主导的国际反恐联盟近日宣布，将在叙利亚东北部建立一支3万人的民兵武装——“边境安全部队”。此举遭到叙利亚、土耳其和俄罗斯的强烈反对。三国认为，美国此举打着反恐的幌子，意在寻求维持美国在叙的长期军事存在，将会分裂地区国家、激化紧张的地区局势。

反恐联盟——

组建民兵武装将用于防止恐怖分子卷土重来

美国主导的国际反恐联盟发言人瑞安·迪龙日前在一份声明中说，国际反恐联盟将同“叙利亚民主军”共同组建“边境安全部队”，以维护叙利亚边境地区安全，维护打击“伊斯兰国”的成果，防止恐怖分子卷土重来。美国将对“边境安全部队”进行训练。此外，美国在叙利亚仍然有一支约2000人的驻军。美方称，这支军队将继续支持当地打击恐怖组织“伊斯兰国”的行动。

根据美国的计划，“边境安全部队”将达到3万人的规模，其中半数成员来自主要由库尔德武装构成的“叙利亚民主军”，另一半成员正在招募中。“叙利亚民主军”于2015年10月正式成立，在武器装备、经费给养、人员培训和战术指挥等方面长期受到美国等国家的支持。“叙利亚民主军”的人员构成以当地库尔德人为主，其中不乏来自土耳其境内库尔德分离主义武装组织的成员。

“叙利亚民主军”是美国支持打击极端组织“伊斯兰国”的重要力量，其中库尔德武装“人民保护部队”被认为最有战斗力，为美军所倚重，但是土耳其将其划为恐怖组织。舆论分析称，美国此举无疑将使美国和土耳其的关系进一步恶化。

美方表示，这支军队将部署在幼发拉底河河谷沿岸，以及由库尔德武装控制的叙利亚、伊拉克和土耳其边境地区。路透社分析认为，美国的意图十分明显，即把美军支持的“叙利亚民主军”同俄罗斯和伊朗支持的叙利亚政府军隔离开来。

叙土俄三国——

美国的举动将分裂地区国家、激化紧张局势

叙利亚外交部15日发表声明，强烈谴责美国主导的国际反恐联盟试图在叙利亚东北部组建民兵武装的做法。声明说，此举是对叙利亚主权、统一和领土完整的公然侵犯，也是对国际法的公然违反，“这一行为基于美国当局在地区推行的破坏性政策，其目的是分裂地区国家、激化紧张的地区局势和阻碍危机解决”。

叙政府呼吁国际社会谴责美国这一危险举动，并要求美国停止其傲慢作风和霸权思维。同时，叙政府将“视任何参与美国支持的这一民兵组织的叙利亚人为祖国和人民的叛徒”。

土耳其总统埃尔多安15日强烈谴责美国主导的国际反恐联盟试图在叙利亚组建“边境安全部队”。埃尔多安当天在安卡拉说，美国的做法是危险的，“土耳其有义务将其扼杀在摇篮里”。埃尔多安还警告说，土耳其军队已做好准备，随时可以在叙利亚西北部地区发起行动，打击当地的库尔德人武装。

俄罗斯联邦委员会信息委员会主席普什科夫15日在社交媒体发表评论，指责美国组建民兵武装之举意在分裂叙利亚。普什科夫说，美国表面上主张维护叙利亚领土完整，但实际上试图分裂叙利亚。俄联邦委员会国际事务委员会主席科萨切夫也对此发表评论，指出“这是对叙利亚主权的粗暴践踏，违反了联合国宪章和国际法”。

国际舆论——

美国扩充在叙军事存在将给地区稳定埋下隐患

事实上，在本月13日，也就是国际反恐联盟公开表示筹建所谓“边境安全部队”计划的前一天，土耳其武装部队刚刚对叙利亚西北部阿勒颇省阿夫林地区的多个库尔德武装据点进行了炮击，并加强了在该地区的兵力部署，在已有观察哨的基础上，部分坦克、防空导弹和榴弹炮等重型武器也投入了部署序列，一间临时战地医院也快速建起。

埃尔多安表示，即使美国方面继续支持叙利亚境内的库尔德武装，土耳其也会单独开展军事行动以保护自身安全，而跨境打击库尔德武装的军事行动也可能会继续。

国际舆论普遍认为，美国的举动势必给中东地区本已脆弱的局势带来新的不确定因素，威胁地区和平与稳定。“边境安全部队”的组建必然会损害叙利亚的主权和统一，给叙利亚和平进程设置新的障碍。此外，美国此举意在制衡俄罗斯在叙利亚的军事存在和影响力，并进一步加剧两国在该地区的博弈。

美国有线电视新闻网也分析称，美国主导的国际反恐联盟此前就曾与叙利亚军队发生摩擦，对叙利亚政府军进行轰炸，并在2017年6月击落了一架轰炸“叙利亚民主军”的叙政府战机，美军防止叙利亚政府军控制叙利亚全境的意图十分明显。

叙利亚政治分析人士阿齐兹在接受本报记者采访时表示，所谓“边境安全部队”的筹建，是美国保持甚至扩充在叙利亚军事存在的重要一步，此举将对叙利亚局势的稳定造成难以预判的影响。同时，美土两国在库尔德问题上长期的分歧，也会给叙利亚、伊朗、土耳其和伊拉克等国边境地区的稳定埋下隐患。

（本报大马士革、华盛顿、莫斯科1月16日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 21 版）

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