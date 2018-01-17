一篇产生深刻国际影响的演讲（国际论坛）

习近平主席在达沃斯发表的演讲，在引导国际舆论正确看待经济全球化方面发挥了巨大影响力，而且这种影响力还在不断扩大

去年1月17日，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表主旨演讲，引发国际社会热烈讨论。西方专家学者认为，“习近平在达沃斯的演讲获得了全面成功”；美国《新闻周刊》杂志在总结该演讲的影响力时指出，中国现在被认为是“世界经济稳定的关键”。

在过去的一年里，习近平主席的演讲在引导国际舆论正确看待经济全球化方面发挥了巨大影响力，这种影响力还在不断扩大。

为什么此次演讲会产生如此深刻的国际影响？

首先，最重要的是演讲内容。习近平主席达沃斯演讲正印证了中国的一句名言“实践出真知”。习近平主席指出，“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果”。无数实例和研究都表明，一个经济体的开放和国际化程度与其发展的速度有正向相关性。二战以后，不断发展的经济全球化在保持世界经济稳定性以及经济增长上起到了决定性的作用。这与1929至1939年全球经济破碎化，由此引发了现代史上最严重的一次经济危机形成了鲜明对比。

基于经济发展要依靠经济全球化这一论断，保持一个国际化、开放的经济至关重要，这既有利于各国政府，也有利于全世界人民。经济全球化为世界上绝大多数人带来了巨大红利，许多国家都在经济全球化中受益良多。作为红利的受益者之一，中国改革开放以来人民生活水平的提升速度举世瞩目，过去几十年全球75%的脱贫人口都来自中国。同样，置身于经济全球化大潮中，一些非洲国家收获了每年高达6%到9%的增长率，这些都强有力地证明了相关的经济理论。

习近平主席在达沃斯的演讲明确地阐述了经济全球化不仅符合中国自身利益，也符合世界各国的共同利益。这些共同利益，组成了国际合作最坚实的基础，因此该演讲被广泛地认为体现了“全球稳定性”。

其次，演讲的时间节点非常关键。尽管美国在二战后的大部分时间里都支持经济全球化，但令人遗憾的是，最近一段时间，保护主义的声音在美国逐渐占据了主流。很多国家无法确定美国是否还会继续坚守其对经济全球化的承诺。习近平主席在达沃斯的演讲明确了中国将继续坚定不移地坚持对外开放，建设开放型世界经济，作为有着庞大体量和广泛影响力的经济体，中国向世界作出了推动经济全球化、坚持互利共赢的承诺。世界大多数国家都十分了解经济全球化对于发展的重要意义，因此对习近平主席的演讲内容深有同感。

最后，这篇演讲有着卓越的技巧，引发听众的共鸣。习近平主席在演讲中引经据典，既有出自《礼记》等中国古代经典的名言，也有英国著名文学家狄更斯的名言。演讲语言平实，易于理解，十分贴近西方听众的语言体系。在旁征博引之间，从理论的高度深入阐释了开放型经济的优越性。

亚当·斯密在其著作《国富论》中，第一句话就指出：“劳动生产力最大的进步……看来都是分工的结果。”随着现代经济的发展，劳动分工有一个必须要考虑的点，那就是国际化。妄图只依靠自给自足的经济体必将失败。

习近平主席在达沃斯的演讲中探讨的都是当今世界面临的根本性问题，其影响力和效果将经久不衰。

（作者为英国伦敦经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 03 版）

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