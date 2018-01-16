“中国少年微星计划·少年星”将出征酒泉

人民网北京1月16日电 “中国少年微星计划·少年星”出征仪式15日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举办。首颗由中小学少年儿童命名的“少年星”将“出征”酒泉卫星发射中心，完成升空任务。

“中国少年微星计划·少年星”出征仪式现场

“经过一年多的时间，承载我们太空梦想的‘少年星’，真的要出征太空了。真希望它能带着我们的梦想，一飞冲天、顺利入轨。”永泰小学的张馨元同学激动地说,站在“少年星”面前，感觉自己在做梦。“中国少年微星计划”启动，点燃了全国中小学生创意、设计并亲手制作一颗卫星的太空梦想。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验中心副主任陶春回顾过去一年“中国少年微星计划”成长的点滴。她表示，该计划致力于为少年儿童的成长提供最前沿的技术和最先进的理念。“以卫星科普为代表的太空教育，给同学们展现最广阔的真实世界，引导他们去理解和探索。”

出征仪式上，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保、副主任任海峰，九天微星创始人兼COO彭媛媛为“少年星”揭幕，向“少年星”试验队授旗。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保、副主任任海峰，九天微星创始人兼COO彭媛媛为“少年星”揭幕

“这一活动可以让青少年了解卫星升空的相关知识。”“今后的学习中，我将要增强体魄，并努力学习科学知识，了解事情的应对方法。”参与“出征仪式”的同学们在接受记者采访时如是说。

据了解，“中国少年微星计划”于2016年4月启动，共分“创星”、“造星”、“发星”、“亮星”、“观星”五个阶段，吸引12万名中小学生参与卫星功能的创意征集及设计制作。目前，“少年星”测控主站已建成。校园测控分站正在陆续建设。未来，“少年星”的测控任务将交给同学们。

出征仪式结束后，“少年星”将在试验队的护送下运往酒泉卫星发射中心等待2月初的升空发射。（刘茹霞）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)