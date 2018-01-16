财经观察：英国“脱欧”旨在拥抱更多贸易合作机遇

英欧双方今年将开启“脱欧”谈判的新阶段，围绕双方未来贸易关系等展开谈判。分析人士认为，英国“脱欧”，目光更远，意图是拥抱全世界的贸易和发展机会。

从目前英国政府的行动来看，在推进与欧盟谈判达成新的贸易协议的同时，英国还将着力发展与中国等新兴市场国家的贸易关系，也试图参与亚太地区贸易合作，积极探寻一切可能推进贸易发展的机会。

根据英国《金融时报》一项对英国“脱欧”后潜在贸易伙伴的分析，未来３０年美国、中国、欧盟仍将是世界前三大经济体，担当英国重要出口市场，其中中国经济稳定增长，其重要性不言而喻。欧盟则因为地缘接近，未来仍将是英国重要的贸易伙伴。马来西亚、孟加拉国、巴基斯坦等新兴国家则因为人口与经济增长迅速，将成为英国最具潜力的出口市场。

从法律上说，英国在预定于２０１９年３月完成“脱欧”前无法签署贸易协定，不过，这不妨碍英国为“脱欧”后的贸易关系布局。

欧盟是英国最大的贸易伙伴，“脱欧”之后双方达成何种贸易关系是英国当前的首要关切。在与欧盟关于新的贸易关系谈判方面，金融服务业将成为英国政府的优先考虑。金融服务业是英国经济的重要支柱，“脱欧”后欧盟可能会改变区内行业安排，或将在短期内对英国经济和伦敦国际金融中心地位产生影响。英国首相特雷莎·梅日前在首相府召集金融界领袖探讨“脱欧”谈判方案，表示将把金融服务业作为英欧贸易谈判的核心，力保伦敦金融中心的体量和影响力。

特雷莎·梅还表示，英国与欧盟将要达成的协议既不同于“挪威模式”（成为欧洲经济区成员国），也不同于“加拿大模式”（与欧盟签署自贸协议），她将力图打造为英国量身定做的贸易协议。

中国是近年来世界经济增长的主要动力，英国日益注重发展对华经贸关系。英国国际贸易大臣福克斯今年海外首访选择中国，与中方就中英经贸合作交换意见。他在接受英国媒体采访时表示，英国的法律制度、人才优势和低税率环境对中国投资者具有吸引力，这些优势不会受到“脱欧”影响。

对于加强对华合作，英方也呈现积极态度。在去年１２月的第九次中英经济财金对话中，中英双方就宏观经济政策、贸易、投资、金融、产业战略等领域合作取得积极进展，其中决定成立首期１０亿美元的中英双边投资基金，显示出中英经贸合作的重要性。英国财政大臣哈蒙德去年５月作为首相特使参加“一带一路”国际合作高峰论坛，以表示英国是“一带一路”建设的天然合作伙伴。

英国也希望加强与美国的“特殊关系”。“脱欧”公投后，英国国际贸易大臣福克斯先后三次访问美国，就英国“脱欧”后两国贸易安排进行会谈。在去年７月二十国集团（Ｇ２０）领导人汉堡峰会期间，美国总统特朗普说，他预计将“很快完成”和英国签署重大贸易协定。不过，从目前特朗普访英一波三折的情势来看，英美达成贸易协定也将存在较大变数。

多数新兴市场的增长潜力同样受到英国关注。英国在“脱欧”公投后不久就与印度等国就贸易关系的未来进行谈判。在区域经贸合作安排方面，英国也不放过机会，进行了大胆尝试。据英国媒体报道，英国已就加入跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）展开了非正式会谈。对于英国是非太平洋国家的质疑，英国贸易与投资国务大臣格雷格·汉兹表示，英国加入ＴＰＰ不受地域限制，“在所有这一切中，没有什么被排除在外”。

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