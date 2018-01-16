2017年泰国旅游业持续增长 中国游客贡献最大

泰国旅游和体育部１６日公布，２０１７年赴泰旅游的外国游客总数超过３５００万人次，较２０１６年同期增长８．７７％，其中中国游客量超过９８０万人次，占比最高。

在当天关于２０１７年泰国旅游及收入情况的发布会上，泰国旅游和体育部次长蓬帕努说，上述３５００多万人次为泰国旅游业创收超过１．８２万亿泰铢（约合３６６０亿元人民币），较２０１６年同期增长１１．６６％。

蓬帕努说，目前在数量和创收金额上对泰国旅游业贡献最大的依旧是中国游客。据该部门统计数据，２０１７年赴泰中国游客数量较２０１６年同期增长１１．９７％，为泰国带来超过５２００亿泰铢（约合１０４７亿元人民币）的收入，同比增长１５．７８％。

泰国开泰银行研究中心预测，２０１８年泰国游客数量及其所创收入都将持续增长，预计今年全年外国游客量突破３７００万人次，将为泰国旅游业创收约２万亿泰铢（约合４０２８亿元人民币）。

泰国旅游和体育部公布的２０１８年旅游日历显示，泰国将举办游艇展、大湄公河自行车赛、马拉松比赛和美食节等活动。泰国开泰银行研究中心认为，目前服务业依托现代通讯科技发展的趋势愈发明显，泰国官方对特色旅游如泰式体验游、体育旅游及美食旅游的推广，将成为推动今年泰国旅游业增长的因素。（陈家宝 李欣莹）

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