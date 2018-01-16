英国富翁重金悬赏 成功帮助小朋友寻回爱犬

英国不到3岁的小男孩爱德华·拉特为爱犬走失难过不已。音乐顾问、人称英国“选秀之父”的西蒙·考威尔得知后悬赏1万英镑（约合8.8万元人民币）帮男孩找狗。在刚刚过去的这个周末，小男孩重新见到了心爱的小伙伴。

拉特说：“我都不能相信，我最好的朋友回来了，这个圣诞礼物来得太晚了，但这是最棒的礼物。”

拉特的狗是一条10个月大的伯德梗，名叫“莫尔斯”。小狗去年12月走失后，拉特请爸爸理查德代笔给圣诞老人写信，说自己这一年都很乖，唯一想要的圣诞礼物就是让这条小狗回来。考威尔得知此事后帮忙找狗。拉特手拿悬赏找狗启事的照片传到网上后引起广泛关注。

据英国《每日邮报》报道，本月12日，住在肯特郡马登，与拉特家相隔30多公里的一对夫妇给拉特家打电话，说捡到一条像是“莫尔斯”的小狗，请他们前去辨认。拉特看到小狗就认定是“莫尔斯”，兴奋不已。兽医扫描小狗体内芯片后确认拉特没有认错。

捡到狗的这对夫妇是否会领取赏金尚不清楚。不过，他们说，他们也养狗，对丢失爱犬的滋味感同身受。（欧飒）【新华社微特稿】

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