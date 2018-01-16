这也传染？NHK误报“朝鲜导弹来袭”，5分钟后道歉！

海外网1月16日电 日本NHK电视台当地时间16日下午6时55分报道称，“朝鲜发射导弹，政府提醒居民到建筑物内或地下避难”。随后，当地时间7时，NHK称朝鲜发射导弹的消息是误报，对公众表示诚恳歉意。

此前，夏威夷刚刚发生误报朝鲜发射导弹的“乌龙事件”。当地时间13日早上8时许，夏威夷州民众的手机突然收到一则警报，指有导弹正向夏威夷来袭，要求民众即刻进入防空洞或避难所躲避，并强调这不是演习。电视台和电台也发布这则警报，不少人被突如其来的消息吓到，有的准备逃离家园，还有学校启动避难程序。约40分钟后，政府才发手机信息澄清“没有导弹”，误报是因为有官员按错钮。

美国联邦通信委员会主席裴伊(Ajit Pai)14日在一份声明里指出，已针对此事展开调查，但目前搜集到的信息显示，夏威夷州政府似乎没有适当的防护措施，以防止这类误报发出。

井下表示，夏威夷州紧急事务管理局事后已下令调整发布警报的程序，即今后要发出这类警报，必须由两个人操作，而不是目前的一个人完成。

对于夏威夷误报导弹来袭事件，外交部发言人陆慷在15日的例行记者会上回应表示，我们也注意到了有关报道。我想说，这再次证明，在当前各国利益高度相互关联的时代，各方应当致力于增进相互信任，谋求共同发展。我相信，如果在这方面多作一些努力，可能会有助于减少这样的“乌龙”及其造成的社会不安。(海外网 姜舒译)

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