外交部：扩大中美利益交汇 做大中美合作蛋糕

图片来源：外交部网站

人民网北京1月16日电 （樊海旭）外交部发言人陆慷16日主持例行记者会， 就中美元首通电话、伊朗“桑吉”轮搜救工作、中俄合作 、中拉论坛等答问。

针对记者关于进一步介绍习近平主席与美国总统特朗普通话细节的提问，陆慷说，北京时间今天上午，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话。两国元首重点就中美双边关系及当前朝鲜半岛形势交换了意见。

关于中美双边关系，陆慷指出，两国元首都认为中美关系是十分重要的一组双边关系。双方讨论了在过去一年中美关系总体保持健康稳定发展的基础上，在新的一年，如何通过进一步用好4个高级别对话机制，促进中美两军、禁毒、执法、经贸、人文、地方等领域交流合作，推动中美双边关系和合作进一步向前发展。特朗普总统也表示，美方高度重视对华关系和美中合作。

陆慷说，两国元首还谈到了双边经贸关系。习近平主席明确指出，中美两国经贸关系已经给两国人民带来了实实在在的利益。大家也可以想到，中美两国经贸合作体量这么大，两国经贸关系中出现一些分歧和摩擦是在所难免的。关键是双方应采取建设性方式，扩大两国利益交汇，做大合作蛋糕，妥善处理好双方关切的一些经贸问题。

关于朝鲜半岛局势，陆慷说，习主席应询介绍了中方对当前半岛局势的看法，指出朝鲜半岛形势出现一些积极变化。我们对此是欢迎的，也希望国际社会所有有关各方都能够珍惜并且抓住当前出现的缓和势头，推动半岛形势持续向好，为恢复对话、妥善解决半岛问题创造更加有利的条件。特朗普总统也表示，美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续同中方加强在这一问题上的沟通和协调。

全文实录如下：

中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议将于1月19日至22日在智利圣地亚哥举行。应智利共和国外交部长穆尼奥斯和拉共体轮值主席国萨尔瓦多共和国外交部长马丁内斯邀请，外交部长王毅将率团出席会议。应智利共和国外交部长穆尼奥斯、乌拉圭东岸共和国外交部长尼恩邀请，王毅外长还将于1月21日至25日对智利、乌拉圭进行正式访问。

问：昨天，伊朗外交部发言人表示，中方在“桑吉”号油船救援过程中已经给予了伊方最大程度的配合。我们注意到近来发言人连续多日介绍有关情况。请问你对伊朗外交部发言人上述表态有何评论？中方将如何处理善后事宜？

答：东海油船事故发生后，中方始终高度重视“桑吉”号油船的搜救工作。中国领导人在事故发生之后第一时间即指示有关部门全力搜救。事故发生当天，中方就调集了9艘船只全力进行搜救。从第二天起，现场救援船只始终保持在13艘以上，中方还协调了韩国、日本船只参与搜救，并从上海、江苏等地调集力量参加搜救。

伊朗劳工部长、驻华大使事发后不久就抵达上海，见证了中方进行救援工作的全过程。伊方派出的救援人员也很快抵达了难船所在地点。伊劳工部长回国后表示，中方并未延误救火，一直竭尽全力灭火救人。正如你所说，昨天，伊外交部发言人也表示，“桑吉”轮沉没前，中伊各方救援力量已做好登船准备，最终因爆燃未果。这位发言人指出，对于这样复杂的事故，前阵子有关方面指称中方没有尽力救援的说法是不正确的，不能在没有仔细调查的情况下指责别人。目前来看，中方已最大程度给予了伊方必要配合。

伊方上述表态可以说明，前阵子个别所谓中方救援不力的说法不符合事实，也是不负责任的。

关于善后工作，中方领导人已指示有关部门依法合规进行妥善处理。我们欢迎伊朗方面参与事故调查，愿为伊遇难船员家属来华提供签证等方面便利。

问：出于对国家安全的担忧，美国国会议员敦促美国电信运营商AT&T放弃与华为公司的所有合作并反对让中国移动进入美国市场。中国政府对此有何评论？

答：在外交部例行记者会平台，我们一般不评论具体的商业合作，你提到的情况我也不掌握，建议你向中国主管部门了解。但我也愿指出，中国政府一向鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守驻在国法律法规的前提下开展对外投资合作。同时，我们也希望各国能为中国企业的经营提供公平、良好的环境。

我还是想强调，中美经贸关系本质上是互利共赢的，这已经为大量事实所证明。我们希望中美双方能够共同努力维护两国经贸关系健康稳定发展，这符合双方的共同利益。

问：一个关于朝鲜半岛问题的“外长会”即将在加拿大温哥华举行。中方是否对未被邀请参会感到遗憾？

答：我此前已经回答过相关的问题。你提到的这个会议从一开始就不具合法性和代表性，中方从一开始就持反对态度，谈不上遗憾不遗憾。

问：中国对即将在圣地亚哥举行的中拉论坛有何期待？您是否认为本次会议将取得成果？

答：中拉论坛第二届部长级会议是论坛部长级会议首次在拉美举行，也是中共十九大后中拉关系中的一场重要活动。

你问到中方对会议有何期待，我可以告诉你的是，王毅外长出席会议期间，期待同拉共体各国外长一道，探讨加强互联互通，聚焦互利共赢、共同发展，促进发展、创新与合作，并就共同关心的国际和地区问题同拉共体各国外长一道充分、广泛交换意见，规划未来三年论坛发展和整体合作蓝图。我们真诚希望能以本次会议为契机，与拉美和加勒比国家一道，推动平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系迈向更高水平。

我想说，无论是中方提出的“一带一路”倡议，还是中拉全面合作伙伴关系框架，都不是空洞的，都有实实在在的具体合作为支撑。事实上，中国和拉美很多国家在产能、基础设施建设等领域的合作已经展开，这方面的例子有很多。

问：昨天，俄罗斯外长拉夫罗夫召开年度记者会，谈及中俄在朝鲜半岛等国际和地区问题上的合作。中方对拉夫罗夫外长所谈有何评论？

答：中方高度评价并赞同拉夫罗夫外长对中俄在国际事务中合作的积极评价。作为全面战略协作伙伴，中俄在一系列重大国际和地区问题上保持着密切有效的协调合作，双方共同致力于维护联合国宪章宗旨和原则以及公认的国际关系基本准则，推动热点问题政治解决进程。双方还共同致力于促进上海合作组织、金砖国家等机制健康发展。双方并积极开展“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作，推动区域经济一体化进程。

新的一年，中方愿同俄方一道，继续加强在国际事务中的协调配合，为促进地区及世界的和平稳定与发展繁荣作出更大贡献，共同推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

问：据报道，菲律宾总统府称，杜特尔特总统已经作出决定，允许中国与菲律宾大学在“宾汉隆起”进行科学研究。中方对此有何评论？

答：中国“科学号”科学考察船将于今年1月至2月赴菲律宾群岛以东菲方管辖海域开展海洋科考活动。中方赞赏菲方同意中方有关科考活动并提供便利。我们也欢迎菲方科研机构参与联合科考，并愿与菲方一道，继续推进包括海洋科考在内的各领域海上务实合作，为双边关系的持续健康稳定发展营造更加良好的氛围。

问：加拿大或美国政府是否邀请了中国参加“朝鲜半岛问题外长会”？中方为何不参会？请介绍相关情况。

答：我刚才已经说了，这个会从一开始就不具备合法性和代表性。世界已经进入了21世纪，在国际社会正关心如何能够寻找妥善办法和平解决半岛核问题并为此作出努力的时候，个别国家却搬出了冷战时期所谓的“联合国军”名目，并且在半岛核问题有关重要参与方没有参与的情况下，召集这样的会议。我们不知道他们的目的是什么。我想再次重申，这样的会没有任何代表性和合法性，中方从一开始就持反对态度。

问：中央电视台今天早上报道东海事故油船的漏油依然在扩散，请问该海域目前情况如何？

答：跟大家一样，我们也十分关心油船事故发生后可能在海上带来的次生灾害。我建议你仔细阅读一下中国国家海洋局连日来在网站上发布的信息：确实已经出现了海上油污带，中方有关部门正密集动用海上及空中监测力量，进一步监测有关油污带的发展动向。我们也愿在这方面与有关方保持合作。具体情况，大家可以向中方主管部门去了解。

补充说一句，昨天，中国国家海洋局网站已经发布了一些具体数据，包括难船沉没地点的经纬度、油污带的面积和移动方向等。海洋局已经明确表示，将针对沉船溢油持续在现场开展空-海立体监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，做好事发海域生态环境状况影响评估工作。

问：你能否进一步介绍习近平主席与美国总统特朗普通话的细节？

答：中方已经及时发布了有关消息。北京时间今天上午，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话。两国元首重点就中美双边关系及当前朝鲜半岛形势交换了意见。

关于中美双边关系，两国元首都认为中美关系是十分重要的一组双边关系。双方讨论了在过去一年中美关系总体保持健康稳定发展的基础上，在新的一年，如何通过进一步用好4个高级别对话机制，促进中美两军、禁毒、执法、经贸、人文、地方等领域交流合作，推动中美双边关系和合作进一步向前发展。特朗普总统也表示，美方高度重视对华关系和美中合作。

两国元首也谈到了双边经贸关系。习近平主席明确指出，中美两国经贸关系已经给两国人民带来了实实在在的利益。大家也可以想到，中美两国经贸合作体量这么大，两国经贸关系中出现一些分歧和摩擦是在所难免的。关键是双方应采取建设性方式，扩大两国利益交汇，做大合作蛋糕，妥善处理好双方关切的一些经贸问题。

习主席也应询介绍了中方对当前半岛局势的看法，指出朝鲜半岛形势出现一些积极变化。我们对此是欢迎的，也希望国际社会所有有关各方都能够珍惜并且抓住当前出现的缓和势头，推动半岛形势持续向好，为恢复对话、妥善解决半岛问题创造更加有利的条件。特朗普总统也表示，美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续同中方加强在这一问题上的沟通和协调。

问：韩国外交部发言人今天表示，韩方正与中方协调有关中国政府代表出席平昌冬奥会的事宜。你能否证实或发布相关消息？

答：冬奥会是世界性的体育盛会，中方支持韩国政府举办好平昌冬奥会。关于中方代表团出席冬奥会的情况，我们会及时发布消息。

问：这几周一直有消息称美国可能对中国采取新的贸易出口限制措施。中方是否认为此次习近平主席与特朗普的通话会降低美方采取相关措施的可能性？

答：刚才我已经说了，中美元首在北京时间今天上午的通话中讨论了两国如何共同努力推进中美关系进一步向前发展，其中就包括两国经贸关系。大家也知道，中美建交近40年来，经贸关系一直是中美关系重要的推进器和压舱石，对推动两国关系发展发挥了重要的作用。正如习近平主席在通话中明确表示的，多年来，中美经贸合作为两国人民带来了实实在在的利益。

至于中美经贸关系中出现的一些分歧，刚才我已经说了，中美经贸体量这么大，出现一些问题没有什么可大惊小怪的。关键是如何通过建设性方式处理好分歧，不影响中美经贸合作的大局，不影响多年来为中美两国人民、企业界、工商界带来巨大好处的双边经贸关系。习主席在通话中明确指出，双方应当采取建设性方式，通过对彼此开放市场，做大合作蛋糕，妥善解决双方关切的经贸问题。特朗普总统也表示，美方愿同中方一道，通过加强高层及各级别的交往，拓展务实领域合作，处理好两国经贸中的问题，推动双边关系取得更大发展。

我们也注意到你提到的美国国内近来出现的一些关于中美经贸关系的言论。中国商务部发言人上周已专门就贸易平衡等中美经贸关系中的问题作出详细说明，我在此不再赘述。我想重申一句，如果中美经贸关系没有给两国工商界和两国人民带来实实在在的好处，就不可能在近40年的过程中一直持续向前发展。据我了解，2017年中美贸易额已经突破5800亿美元，如果不是给双方都带来了好处，中美经贸关系发展不可能这样持续积极发展。

(责编：樊海旭、常红)