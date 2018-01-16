美媒探索为何日本女性愿意花钱与英俊男人一起哭泣

【环球网综合报道】据 《国家地理杂志新闻网》1月15日报道，出生于澳大利亚的达瑞尔·托马斯拍摄了一部《与英俊的男人一起哭泣》的短片，在短片中他探索了这一不寻常的做法，以及为什么这一做法的创始人寺井广树相信它正将人们联系在一起。

寺井广树是一位成功的商人和作家，已出版过11本书，其中一本名为Ikemeso Danshi的书中附有很多迷人的男人在哭泣的图片。

寺井广树以“哭泣是人们表达情感的一种宣泄方式”为理念，创立了“哭泣服务团”。这个团体鼓励人们一起哭泣，并且在他们留下眼泪后，会有一位“英俊的男人”过来为他们擦拭眼泪。这种被称为“催泪”做法在日本女性中尤为受欢迎，据说可以起到缓解压力的作用。

对于西方社会的人来说，这种哭泣的做法可能看起来不太正统——甚至可能会被认为是一种奇怪的行为。而且对于世界上的许多文化来说，表现出悲伤或愤怒的情绪是被禁止的，进入成年期的仪式则规定必须要懂得抑制情感，甚至是抹杀。

事实上，在参与一项关于成人哭泣的国际调查的37个国家中，日本人是最不可能哭的。相反美国人是最有可能哭的。

当被问到是什么原因让他提供这样的服务时，寺井广树说，他首先发现了一种独特的方法，即通过诱导眼泪来帮助日本夫妇克服离婚后的伤痛，这也跟日本文化中重视“仪式感”有关。

至于为什么会让一个英俊的男人负责擦去他们的眼泪呢?“寺井广树说，很多人对自己感兴趣的人会有不同的表达方式，当你发现你们当中某人很有魅力时，某些特殊的经历会从情感上有进一步的提升。”托马斯解释说。

托马斯还表示，他可以证明在会谈结束后他在房间里的感受。在经历了哭泣的过程之后，女人的快乐是可以感觉到的——她们随后都面带微笑和热情，看起来很放松，甚至很健谈。

他还透露，寺井广树在周末的时候也会哭，他相信这可以让自己放松，为即将到来的一周做好准备。

“在日本社会，大多数人——尤其是那些设法通过玻璃天花板进入高压工作的女性——没有一个可供支撑的伴侣一起回家，并让她卸下一天的压力，这就产生了一种没有得到满足的需求，”托马斯说，“而寺井广树的Ikemeso Takyyubin满足了很多人的需要。”

他还补充道:“我认为，在具有虚拟非实际身体关系的其他文化中，对于这种服务的需求将会越来越大。”(实习编译：曾桂发 审稿：谭利娅)

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