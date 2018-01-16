中国“洋垃圾”禁令 美澳日如何应对

新年伊始，随着中国全面禁止进口对环境污染风险高、群众反映强烈的废塑料、未经分拣废纸、废纺织原料、钒渣等２４类固体废物，西方不少国家的废品回收行业受到冲击。

分析人士指出，中国大幅提升固体废物进口标准的举措无疑让美国、澳大利亚、日本等“洋垃圾”输出国感到不适应，但中国此举不仅有利于推动本国环保事业，而且放眼长远，对这些输出国乃至全球固体废物循环利用产业的发展和技术进步也将起到促进作用。

美国：为达中国新标 启用人工智能

统计数据显示，美国是世界上生产可回收垃圾最多的国家，其大约三分之一的可回收垃圾出口国外，这些出口垃圾中约一半流入中国。

据美国废品回收业协会统计，２０１６年美国向中国出口了总额为５６亿美元（约合人民币３６２亿元）的可回收垃圾，其中约一半为废旧纸制品，重量超过１３００万吨。自中国“洋垃圾”入境禁令去年７月出台后，美国可回收废品的价格一路走低。去年１０月，废纸价格暴跌３５％至４０％。

“未经分拣的废纸”指在可回收废纸中掺有不可回收物。美国废品回收行业工作人员承认，经常会在装可回收废纸的垃圾桶内发现玻璃瓶、油毡、手提包、毛衣这样的不可回收物。以往，二次分拣工作都由中方完成，费时费力不说，还存在环保风险。

美国媒体报道称，中国此次大幅提升固体废物进口标准，将不可回收物在可回收物中的占比降低至０．５％，这对美国废品回收业来说是“不可能完成的任务”。

不过，美国废品回收业协会高级主管阿迪娜·阿德勒指出，中国的高标准、严要求对美国企业而言也并非都是坏事。为达到中国设定的进口标准，一些美国废品回收企业不惜高价启用人工智能完成垃圾分拣。

今后，对美国多数废品回收企业来说，细化垃圾分类、从源头控制可回收垃圾的“清洁性”将成为最实际的选择。

澳大利亚：转变观念 压力也是机遇

据澳大利亚媒体报道，中国禁令生效后，澳大利亚有６１．９万吨可回收垃圾的出口受到影响，涉及金额５．２３亿澳元（约合人民币２６．８亿元）。澳大利亚广播公司称，中国的禁令会产生很大影响，因为市场上将涌入大量可回收垃圾，从而导致价格崩盘。

澳大利亚环境和能源部长乔希·弗赖登伯格在一份声明中称，尽管中国的禁令会给一些行业带来压力，但同时也会为另一些行业创造机遇。

澳大利亚废品管理联盟首席执行官盖尔·斯隆分析指出，业界理解中国的做法，明白中国希望推动国内循环经济的发展。而这对澳大利亚来说也是发展本国循环经济、为该行业创造工作岗位的机会。

斯隆表示，澳大利亚应当摒弃“投入、生产、丢弃”的传统概念，设计一个“再回收、再利用、再生产”的模式，让生产商购买可回收垃圾并循环利用。

日本：出口对象或转向东南亚国家

长期以来，日本的可回收垃圾大量出口到中国。统计数据显示，日本出口的废塑料中约一半销往中国，出口废纸中约７０％销往中国。

与澳大利亚情况不同，日本废品回收处理体系先进，但严格的环保标准和细致的处理方式直接导致处理成本高昂，加之中国“洋垃圾”入境禁令实施前，中国进口商通常出价较高，日本回收企业往往缺乏竞争优势。

日本贸易振兴机构所办《通商弘报》报道指出，中国有关政策的变动会对日本产生不小影响，日本对华可回收垃圾的出口甚至可能走向终结。一名在日本从事废纸出口的业内人士说，失去中国市场后，日本的废纸出口可能会转向东南亚国家。

中国环境科学研究院刘晓宇教授指出，中国禁止“洋垃圾”入境的政策短期内无疑会对美澳日等传统垃圾输出国的相关产业造成一定影响。但从长远看，此举不仅将大幅提升中国国内相关企业处理本国固体废物的能力，增加回收率，降低固体废物处置的单位排污量，从而进一步解决我国环境污染问题，同时也会倒逼全球固体废物循环利用产业的发展和相关技术的进步，为全球生态安全作出贡献。（综合新华社记者吴铮、高路、何嘉悦、朱宏业、华义报道）

(责编：樊海旭、常红)