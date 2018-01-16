法国最新研究：马克龙2018年预算案更有利于富人阶层

【环球网报道 记者 王战涛】法国“24小时”新闻台1月15日援引法新社报道称，法国经济形势观察所(OFCE)日前发布的一项调查结果显示，马克龙政府2018年预算案中的相关政策将更有利于富人阶层。
调查结果显示，该预算案中的相关改革政策可以在2018年为法国家庭增加2亿欧元的购买力，在2019年则可进一步增加6亿欧元的购买力。而其收益人群主要是富人阶层，因为他们可以享受到巨富税改革成不动产巨富税所带来的税收减免。
OFCE指出，法国前5%的最富裕人群期待着改革措施的落实;中产阶级在2018年则不会受到多少改革的影响;对于贫困家庭，2018年底社会最低补助将会被提高，但提高的额度并不足以弥补在烟草和能源等领域增税所带来的损失。
OFCE还称，对于大部分非贫困家庭而言，居住税的降低和其他刺激购买力的政策所产生的微弱影响，并不足以弥补提高间接税和社会普摊税所带来的损失。
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