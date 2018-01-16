励志！英80岁老妇通过最高等级芭蕾舞考试

【环球网综合报道】据香港“东网”1月15日报道，近日，一名近80岁的英国哈利法克斯(Halifax)学生，成功通过了世界知名的英国皇家舞蹈学院(ROYAL ACADEMY OF DANCE)的芭蕾舞考试，而且她所考的是最高级别的第7级，还获得了嘉许。

芭芭拉(BarBara Peters)10日，即在她80岁生日的前一日，从英国皇家舞蹈学院提前收到人生最好的生日礼物。芭芭拉兴奋地称，学院告诉她成功通过第7级考试，并获得优异嘉许，成为国内最年长的芭蕾舞蹈员。其实她在二十世纪五十年代就曾在该学院考过试，她几乎通过，但却因为手臂受伤没有考到第6级。她指，当年还未有第7级的考试，所以自己决定尝试报考，并在3周内每日练习2小时，结果成功合格，一圆当年的梦想。

芭芭拉自2岁开始学跳舞，并从此将人生奉献给芭蕾舞。她于1957年成为皇家舞蹈学院的学员，1959年毕业后在哈德斯菲尔德(Huddersfield)开设了一间舞蹈学院，教数以千计的小朋友跳舞。她表示：“我仍不打算退休，如果有第8级考试的话，我会考虑挑战。”(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)

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