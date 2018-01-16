法国两护士诈骗巨额医保金 年过五旬仍被判入狱

【环球网报道 记者 王莉兰】据法国“欧洲时报”1月16日报道，法国两名前医护人员因为从医疗保险中欺诈获利63万欧元(约合人民币496.17万元)，日前被里昂地方法院判决。虽然二人年龄分别高达五旬和七旬，但仍需入狱服刑至少一年。

据悉，这两名犯罪人员都曾是医务工作者。一位是现年52岁的维罗尼卡(Vronique G)，另一位是72岁的米歇尔(Michl F)。

法新社消息称，维罗尼卡曾是里昂东南郊圣普列斯特(Saint-Priest)的助产士，从2010到2014年间，她采用虚报发票金额、假发票、滥计出诊费用等方式，从疾病保险金库(CPAM)获利27.7万欧元。控方要求判处其30个月监禁，其中12个月缓刑。

而来自邻近地区维勒班市(Villeurbanne)的米歇尔，此前是自由执业的护士，她在一年间开立了1.8万份医疗票据，是正常水平的3倍之多。控方要求判处其2年有期徒刑。

据报道，里昂地方法院12月12日开庭审理该案，并于1月15日判处两人各两年有期徒刑，其中一年实刑(须入狱)，并处没收非法所得和进行民事赔偿。

然而，维罗尼卡与米歇尔均否认自己有犯罪故意，米歇尔的律师请求当事人免于刑事处罚，而在法庭判决之后，表示将进行上诉。

2017年9月，同样在里昂地区，一名61岁的医生使用虚开发票等方式从医保中骗取80万欧元，被判处4年有期徒刑。

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