意研究协会公布惊人数据：意每3天就有1名女性被杀

【环球网报道 记者 王莉兰】女性受暴力侵害已成为意大利社会的严峻问题。意大利司法部统计数据显示，2016年意大利近700万女性在生活中遭受过不同程度的侵害，意大利人甚至已经给这种现象取了个名字“谋杀女性事件”(femminicidio)。

法国“欧洲时报”1月16日援引意大利安莎社报道称，在意大利，对家庭犯罪提供法律援助的SOS Stalking协会近日公布了一项惊人的数据：2017年，意大利有113名女性被杀，平均每3天就有1名女性被杀。其中还包括两名“准妈妈”，她们腹中分别为5个月和6个月的胎儿也因此丧生。

根据SOS Stalking协会的统计数据，2016年意大利有115名女性被杀;2015年有120名女性被杀;2014年有117名女性被杀;2013年有多达138名女性被杀。该协会主席、律师洛伦佐·普里兹(Lorenzo Puglisi)表示，2017年被杀害的女性数量已是近年来最低，但这并不表明情况有所好转。

报道称，大部分谋杀由家庭、情感和经济问题所致，许多凶手是受害人的丈夫、男友或前任伴侣。意大利《快报》在2017年6月针对“谋杀女性事件”做了一项调查。结果显示，近55.8%的谋杀案起于情感纠葛，受害者与凶手为夫妻关系的占63.8%，订婚关系的占12%，情侣关系的占24%。

此外，报道指出，“谋杀女性事件”不但造成意大利每年都有上百名女性失去生命，还有一个很大的群体成为间接受害人，那就是被害人的子女。亲人被害对儿童的童年造成极大伤害，很多儿童因此成为孤儿。在意大利，目前因为母亲被杀而成为孤儿的儿童约有2000名，仅2017年就增加了67名。这些儿童的年龄多在5岁至14岁之间。

SOS Stalking统计的另一个数字亦不乐观：调查显示，78%的女性在日常受到暴力侵害后会保持沉默，不去申诉。调查指出，主要原因之一是对受侵害女性的救助效果甚微，还经常滞后，让受侵害女性对寻求救助缺乏信心。

(责编：樊海旭、常红)