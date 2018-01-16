澳大利亚向全球重金征集大堡礁拯救方案

新华社悉尼１月１６日电（郭阳）澳大利亚政府和昆士兰州政府日前联合发起一项创新性研究项目，面向全球各界人士征集拯救大堡礁的方案，获胜者最高可获得２００万澳元（约合１０２５万元人民币）的经费。

澳大利亚环境和能源部长乔希·弗赖登伯格在新闻公报中说：“我们公开向全球杰出的科学家、工商界领袖以及企业家们征集保护珊瑚礁、促进受损珊瑚礁恢复的创新方案。”

大堡礁是世界上最大的珊瑚礁生态系统，从昆士兰北部的约克角半岛到南部的班达伯格沿海岸线绵延２３００多公里。近年来，大堡礁因珊瑚礁内珊瑚虫逐渐死亡出现大规模白化现象。其中，气候变化引起的海洋温度上升是大堡礁面临的最大威胁。此外，大堡礁还面临海洋污染、渔业过度捕捞等威胁。

目前，澳大利亚已通过改善水质、减缓气候变化等措施保护珊瑚礁。昆州政府网站上的说明显示，合格的方案能减轻珊瑚白化的影响并有效帮助珊瑚礁再生。可供参考的方式包括减轻珊瑚承受的环境压力、提高珊瑚的适应能力、促进珊瑚虫生长发育等。

昆州环境厅长利安娜·伊诺克表示，希望通过上述活动找出扭转大堡礁衰退局面的方法。

(责编：樊海旭、常红)