中国驻菲使馆提醒我公民暂勿前往马荣火山景区

新华社马尼拉１月１６日电（记者 袁梦晨）中国驻菲律宾大使馆１６日发布公告，提醒在菲中国公民近期暂勿前往马荣火山景区。

公告说，从当地时间１月１３日下午起，菲律宾马荣火山开始喷发火山灰，目前已有岩浆溢出。从首都马尼拉飞往马荣火山附近的黎牙实比市的部分航班已出现延误或被取消。菲律宾火山地震研究所已于１４日晚将马荣火山的喷发警戒级别提高至５级中的３级。目前附近居民已在有序撤离，火山半径７公里内不允许人员进入。据预测，火山活动有加剧可能，并面临进一步喷发的危险。

中国驻菲大使馆特别提醒在菲中国公民暂勿前往马荣火山景区，已在该地区的旅行人员请尽快结束行程离开。如坚持前往，可能导致当事人面临极高的安全风险。使馆同时提醒，在菲中国公民如遇紧急情况，请及时报警并寻求中国驻菲律宾大使馆的协助。

马荣火山位于菲律宾吕宋岛东南部的阿尔拜省，在首都马尼拉东南约３３０公里处，海拔约２４００米，是菲境内最活跃的火山之一。马荣火山被誉为“世界上最完美的火山锥”，每年吸引数量众多的游客前往参观游览。２０１３年５月，马荣火山曾发生小规模喷发，致５人死亡，其中４人是外国游客，另外１人是导游。

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