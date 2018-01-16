向印尼社会介绍一个真实的当代中国

人民网雅加达1月16日电（记者 席来旺）1月15日下午，印尼“外交政策协会”（FPCI）总部大会议室，一场访华交流会吸引了当地众多人士，其中既有多国外交官、研究专家、专业人士，也有青年学生及媒体记者。该协会创始人、前副外长迪诺博士及该协会中国政策研究专家访华团，与大家一起分享了他们应中国使馆邀请去年12月份访华的体会。迪诺及其他访华成员在北京、上海、南京三地，与中国的政府官员、企业家、智库专家进行了深入交流，印象极为深刻。

迪诺博士首先讲到，要了解当今中国，必须对不久前召开的中共“十九大”的历史定位有清晰的认识，必须对中国在捍卫国家安全、坚决反腐等领域的新举措有较深入了解。他在介绍中国新时代内外战略布局时，专门列出一些关键词，如“中国梦”、“和平发展与和平崛起”、“双赢”、“人类命运共同体”、“中国特色”、“中国新时代”、“一带一路”等，并分析对比了中国与世界其他大国对外战略的不同，着重指出中国要在世界事务中发挥日益重要作用的特点之一，是既体现为国际体系的参与者，又体现为绝不称霸的国际秩序贡献者。

谈到中国的巨大发展变化，迪诺博士指出，与当年自己在北京看到的情景不同，今天的中国不仅表现为经济快速发展，而且在科技与创新领域一系列新成就令世人刮目相看，中国大量超级城市群出现，中国品牌正在走向国际。他还特意向大家展示了访华团录制的上海最先进的智能港口码头视频片段，引起在场者的惊讶赞叹。最后，迪诺博士还与大家就中国的内外政策进行了现场互动。该协会专职秘书兹科里（Zikri）先生告诉本报记者说：“这是自己的首次中国之行，中国的发展太神奇了，高铁、共享单车的经历最令人难忘。”

迪诺在接受采访时告诉本报记者说，尽管他本人自1992年以来到中国去过约10次，但这次是“外交政策协会”首次以“中国政策研究专家”名义组团访华。“外交政策协会”以后每年都将组团访问中国，此次10名成员中有4人来自印尼外交部，其他均为知名研究专家。近年来，成立时间不长的“印尼外交政策协会”在印尼社会十分活跃，经常组织各类有关重大国际地区问题及印尼外交政策的年会、报告会、讲座、研讨会及培训班，形式多样、规模不一，既邀请印尼现任及前任外交部长、驻外大使、高级外交官，也邀请国外知名学者与官员，既有智库圈内的活动，也面向高等院校，普及国际问题、影响印尼青年国际视野。

据了解，该协会在为中印尼两国青年加强交往、深化友谊搭建桥梁方面也在进行探索尝试。

不久前，印尼“印尼外交政策协会”联合中国驻印尼大使馆举办的首届“‘知行中国’（Write to China）印尼大学生征文比赛”圆满举行。大赛共设“我眼中的当代中国”和“面向二十一世纪的中印尼关系”两大主题，来自印尼各大岛的十余所顶尖高校数百名学生踊跃报名参加，共提交数百篇高质量的征文作品。作品内容涵盖政治、经济、文化、传媒、体育等各个领域，立意新颖、视角独到，生动反映了印尼青年对当代中国和中印尼双边关系的认知与思考。经专家认真审核和选拔，15名来自印尼知名大学在校生的作品脱颖而出，优胜者与部分印尼青年外交官、青年学者、媒体记者一道，组成印尼青年代表团，赴中国多地进行了为期10天的访学活动。访学期间，代表团访问了北京大学等中国知名高校和智库，围绕中国国情、改革开放、外交政策、历史文化、中印尼关系和青年交往等议题，通过举行专题讲座、青年论坛、文化沙龙等方式，同中国学者和大学生代表进行了深入交流互动。代表团还参观了中国民族汽车企业比亚迪生产线、大疆科技公司、“一带一路”重点项目蓉欧+国际物流网络，实地考察中国经济发展现状；乘坐京津高铁，体验安全、舒适和快捷的中国高铁；并参观了5座城市的著名历史文化景点，体验中国优秀传统文化。访学期间，团员们结合各自感受撰写访学日记，先后有多篇刊登在CNN印尼、《雅加达邮报》等主流媒体，引起广泛关注和点赞，在印尼高校大学生中掀起了一股“中国热”。

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