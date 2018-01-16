塔吉克斯坦驻华大使：中共十九大将引领中国可持续发展

1月16日，塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达在京举行记者见面会。摄影 杨倩

人民网北京1月16日电（杨倩 刘宁） 今天上午，塔吉克斯坦驻华大使达夫拉特佐达在北京举行2017年度中塔关系媒体见面会。大使强调，中共十九大将进一步引领中国可持续发展，中塔两国关系建设性的发展势头将继续保持下去。

达夫拉特佐达指出， 2017年是塔中两国建交25周年，塔中两国的合作取得丰硕成果。 两国领导人在阿斯塔纳、北京和厦门举行了三次会谈。 “去年，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙阁下对中国进行了国事访问，并出席了金砖国家领导人厦门会晤期间举办的新兴市场国家与发展中国家对话会，”达夫拉特佐达大使说，“访华期间，两国元首决定，将塔中关系提升至‘全面战略伙伴关系’的新高度。”

此外，为进一步推进“一带一路”建设同“塔吉克斯坦共和国至2030年前国家发展战略”的深度对接 ，两国签署了《塔中合作规划纲要》及科技、农业、能源、基础设施建设、媒体等领域的合作文件。此访无疑为加强两国政治互信，深化安全、经济、人文等领域的互利合作提供了强大动力。

经济方面，两国去年的贸易额超过10亿美元。在人文合作领域，塔吉克斯坦大使馆在中方合作伙伴的协助下，为庆祝两国建交25周年组织了一系列学术、经贸、文化和青年交流等活动。两国有40个高级代表团实现了互访。

为推动旅游业发展，塔吉克斯坦总统埃拉赫蒙将2018年定为“旅游和民间手工艺发展年”。“我们也有兴趣在旅游领域与中方进行广泛合作”，他说。

大使先生对2017年中共十九大给予高度评价。他强调，中国共产党在中国全面发展成为世界大国的进程中做出卓越贡献。“大会结果明确表明，在习近平的领导下，中国现代化发展计划得到了社会的广泛支持。”

“在中国共产党的坚强领导下，中国实施了多项经济、社会和政治领域的宏伟改革计划。我们相信，大会的各项成果将成为中国进一步可持续发展的明确指引。”达夫拉特佐达说， “我深信，两国关系建设性的发展势头会继续保持下去。”

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