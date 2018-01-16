看了这组数据 特朗普还好意思说非洲裔移民来自“粪坑国家”吗？

人民网北京1月16日电 （记者 王欲然）日前，美国总统特朗普“粪坑国家”言论受到相关国家的强烈反对，已有54个非洲国家驻联合国代表共同要求特朗普正式道歉。

截至目前，事件仍在发酵。美国朝野、世界舆论和有关国家政府相继发表声明和评论，指责特朗普的言论带有“种族主义色彩”。联合国人权事务高级专员办公室发言人鲁珀特·科尔维尔就此表示，特朗普有关非洲移民的最新言论是“令人震惊的”和“种族主义的”。他强调，特朗普言论并非简单的用词粗俗问题，这反映了美国的政策正在打开人性中丑恶的一面，是对种族主义和仇外心理的鼓励，并可能导致很多人失去生计乃至生命的灾难性后果。

利比里亚媒体《每日观察者报》15日发表评论指出，特朗普的言论严重损害了非洲人民的感情，也对双方关系的发展制造了阻碍。

文中称，美国曾留给非洲人民非常友好的印象，许多非洲国家元首和政府首脑都曾被邀请到白宫访问。同样，多届美国总统、政要也都访问过非洲。“但这样的友好印象却因特朗普带有种族主义色彩的言论而成为过去。”

文章指出，在美国纽约成长过的特朗普更应该深刻的理解自由女神所象征自由的意义。“美国是一个接受、尊重移民的国家，但他（特朗普）的言行却违背了‘自由照耀世界’”

华盛顿“新美国经济”研究机构发布一份报告指出，2010年至2015年间，来自撒哈拉以南非洲地区的移民从72.3万人增长至170余万人，但非洲移民人口数量仅为美国人口总数的0.5%。另外，在非洲裔美国移民中有41%的人口拥有学士学位，其中的三分之一分布在科学、技术、工程和数学等专业技术领域。非洲移民中的16%还拥有医学、法学硕士学位，高出美国本土的11%。有超过4.6万人拥有注册护士资格，15700名非洲裔移民在美国各大医院任职医生。“绝大多数数据表明，非洲裔移民对美国经济做出了巨大而积极的贡献，他们缴纳的联邦税收高达101亿美元，缴纳各州税和地方税收为47亿美元，其群体购买力值达到403亿美元。”

面对这组数据，美国社会更应接受和尊重非洲裔群体的存在，而不是用“来自粪坑国家”的言论击破非洲裔追逐自由的梦想。

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