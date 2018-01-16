2017年经内蒙古口岸进出境中欧班列线路达55条

记者从内蒙古自治区发改委获悉，在各项政策的支持下，2017年，内蒙古全面推进开行中欧班列常态化运行，过境、开行班列数量明显增加，现经内蒙古境内口岸进出境的中欧班列线路已达55条，其中满洲里口岸41条，二连浩特口岸14条。

数据显示，2017年1月至11月，内蒙古累计进出境中欧班列1688列，同比增长54%，货值12.3万标箱，到发中欧班列基本实现常态化运行。同期由内蒙古组织开行中欧（中亚）班列75列（返程11列），累计运送货物6744标箱，货值1.9亿美元，开行班列数量已超过2016年全年的两倍。

中欧班列的常态化运行提升了内蒙古进出口贸易额，既增加口岸收入，也带动了当地优质商品“走出去”。目前，内蒙古始发的中欧（中亚）班列50%左右的货物由本地生产，如“赤满欧”班列运送的赖氨酸、饲料添加剂，“蒙连欧”班列运送的亚麻籽饼等农产品，“乌兰察布—霍尔果斯—塔什干”班列运送的轮毂、葵仁、干菜等。

记者采访了解到，为提高中欧班列通关效率，满足日益增长的班列开行量，内蒙古不断提高通关便利化水平。如满洲里海关创新班列货物查验、换装等运作模式，优化过境货物监管流程，实现全程“优先受理、优先查验、优先放行”，为班列提供“365天24小时预约通关”、“随到随放”的通关服务；二连浩特检验检疫部门依托中国电子检验检疫主干系统和全国检验检疫无纸化系统，减少单证传递和审核时限，设立专人专窗办理中欧班列业务，班列在口岸检验检疫时间已缩短到20分钟左右。（记者 董璐）

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