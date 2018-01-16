习近平应约同美国总统特朗普通电话

国家主席习近平1月16日应约同美国总统特朗普通电话。

习近平指出，过去的一年，中美关系总体保持稳定并取得重要进展。保持中美关系健康稳定发展，符合两国和两国人民利益，也是国际社会共同期待。双方要保持高层及各级别交往，充分发挥4个高级别对话机制作用并适时举办第二轮对话。中美经贸合作给两国人民带来许多实实在在的利益。双方应该采取建设性方式，通过对彼此开放市场、做大合作蛋糕，妥善解决双方关切的经贸问题。要积极推进两军、执法、禁毒、人文、地方等合作，就重大国际和地区问题保持密切沟通协调。双方要相向而行、相互尊重、聚焦合作，以建设性方式处理敏感问题，尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系健康稳定发展势头。

特朗普表示，美方高度重视对华关系和美中合作，愿同中方一道，加强高层及各级别交往，拓展务实领域合作，处理好两国经贸中的问题，推动双边关系取得更大发展。

习近平应询介绍了对当前朝鲜半岛局势的看法，指出朝鲜半岛形势出现一些积极变化。各方应该共同努力把来之不易的缓和势头延续下去，为重启对话谈判创造条件。实现朝鲜半岛无核化，维护朝鲜半岛和平稳定符合各方共同利益，维护国际社会在这个问题上的团结十分重要。中方愿继续同包括美方在内的国际社会一道，密切沟通、相互信任、相互尊重、加强合作，推动朝鲜半岛问题朝着妥善解决的方向不断取得进展。

特朗普表示，美方重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续加强同中方的沟通协调。

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)