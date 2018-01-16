新闻分析：“伊斯兰国”溃败 伊拉克为何仍恐袭频发

1月15日，在伊拉克首都巴格达，人们聚集在爆炸现场附近。伊拉克安全部门15日说，首都巴格达当天上午发生两起炸弹袭击事件，已造成16人丧生、67人受伤。 新华社发（哈利勒·达伍德摄）

１５日早高峰时间，两名自杀式袭击者在伊拉克首都巴格达闹市区一个劳务市场先后引爆炸弹。伊拉克卫生部门称，爆炸已导致至少２７人死亡，９１人受伤。

在全部领土获得解放、平静度过２０１８年新年假期后，伊拉克安全局势近来突然急转直下，境内多地袭击不断，巴格达更是连续发生爆炸事件。

分析人士认为，尽管伊拉克已取得打击“伊斯兰国”的胜利，但该极端组织的残余势力依然有能力发动恐袭，伊拉克国内滋生恐怖主义的土壤也继续存在，因此这个国家依然面临非常严峻的安全挑战。

１５日巴格达袭击事件发生后，伊拉克总理阿巴迪紧急召开安全会议，命令军警部门立即采取行动，清除潜伏的恐怖分子，确保民众安全。

目前尚无任何组织宣称制造了这起爆炸袭击，但“伊斯兰国”过去经常在伊拉克境内发动类似恐袭。巴格达北部卡济米耶区１３日曾发生一起汽车炸弹袭击，导致至少２人死亡、８人受伤。

除巴格达外，２０１８年以来，伊拉克多个省份也都遭遇了恐袭。６日，迪亚拉省一位部落首领的住宅遭武装人员袭击，造成至少３人死亡。此前一天，这位部落首领呼吁当地部落武装参与打击“伊斯兰国”的军事行动。

９日，执行清剿搜索任务的一支伊拉克警方巡逻队在萨拉赫丁省遭路边炸弹袭击，造成１名警察死亡、２人受伤。１２日，基尔库克省哈维杰地区两个村庄遭“伊斯兰国”武装人员袭击，导致４名平民丧生。

阿巴迪去年１２月９日宣布，经过３年多艰苦战斗，政府军已收复“伊斯兰国”控制的所有伊拉克领土，取得了打击“伊斯兰国”的历史性胜利。

随着“伊斯兰国”溃败，伊拉克境内恐怖袭击数量明显下降。据联合国伊拉克援助团统计，２０１７年１２月伊拉克境内死于武装冲突和恐怖主义袭击的平民人数为６９人，这是最近几年来平民月死亡人数首次降到１００以下。

伊拉克民众都期望，打败“伊斯兰国”后他们能过上安全的生活，远离恐怖主义威胁。然而好景不长，２０１８年伊始，全国多地发生的恐怖袭击，特别是首都的爆炸事件让伊拉克政府和民众认识到，反恐斗争远未结束。

伊拉克政治分析人士易卜拉欣·阿梅里对新华社记者表示，尽管阿巴迪高调宣布打击“伊斯兰国”的战争取得胜利，但一连串袭击表明这个极端组织并没有被彻底击败，其残余势力仍有能力在包括首都在内的各地发动恐怖袭击。

据伊拉克安全人士介绍，目前仍有部分“伊斯兰国”残余分子藏身于萨拉赫丁、迪亚拉等省的偏远地区，甚至潜伏于一些城市中，伺机发动袭击。伊拉克政府军正在迪亚拉与萨拉赫丁两省交界处的山区展开行动，清剿极端分子。

从更深层面看，阿梅里指出，伊拉克国内滋生恐怖主义的土壤仍然存在，政府应尽快推动战后重建，恢复解放区的生活秩序，同时推动教派和解，消除政治对立，让普通民众重新获得安全感，这样才能根除滋生恐怖主义的土壤，使伊拉克赢得反恐斗争的最终胜利。（记者 魏玉栋 程帅朋）

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