瑞士政经界人士：中国国际进口博览会是中瑞关系发展新机遇

中国驻瑞士大使馆１５日在瑞士首都伯尔尼举办中国国际进口博览会推介会。瑞士政经界代表在推介会上表示，此次博览会将成为中瑞关系发展的新机遇。

瑞士联邦经济部双边经济关系司司长利维娅·洛伊在推介会上表示，近年来，瑞中关系实现高质量、多层次、宽领域发展，这一发展的重要驱动力之一来自经济界。瑞士政府鼓励企业积极参与“一带一路”建设，中国国际进口博览会也是在“一带一路”倡议背景下举办的。瑞士政府计划派遣高级别代表团赴上海参加博览会，并期待瑞士经济界踊跃参加企业商业展，进一步丰富和加强瑞中经贸关系。

中国驻瑞士大使耿文兵介绍，中国国际进口博览会是全球第一个以进口为主题的大型博览会，是中国新一轮对外开放、推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展的标志性工程，也是深入推进“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体的重要举措。中瑞经济结构高度互补，中瑞经贸合作将随着中国扩大开放释放出更大潜能。中国国际进口博览会将是中瑞拓展经济合作的新平台，也是瑞士企业开拓中国市场的重要机遇。希望瑞士经济界积极参与首届博览会，推动瑞士品牌与中国市场进一步对接，最终实现互利共赢。

当天的推介活动吸引了来自雀巢、ＡＢＢ、迅达等多家瑞士企业和来自瑞士经济协会、瑞士中小企业联合会、瑞士机电和金属协会等多家瑞士行业协会等的上百名代表参与。

瑞士中小企业联合会代表弗伦茨·格吕特尔表示，瑞士中小企业极具企业家精神，并始终在寻找机遇。中国国际进口博览会就是一次开展合作和建立友谊的机遇。

瑞士经济协会代表鲁埃迪·诺泽表示，中国是瑞士在亚洲最重要的贸易伙伴和投资目的地。本次进口博览会不仅将促进中国消费者和企业增加对瑞士产品的需求，也将帮助瑞士新产品和服务开拓中国市场，使中瑞经济界共同获益。

首届中国国际进口博览会定于今年１１月５日至１０日在上海举行。（记者 凌馨）

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