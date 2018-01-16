“为什么法棍不行？”法棍“申遗”获马克龙支持

法国全国面包师联合会正推动“法棍面包”入选联合国教育、科学及文化组织“世界非物质文化遗产”名录，获总统埃马纽埃尔·马克龙支持。

美国有线电视新闻网1月14日报道，马克龙12日接受法国一家电台采访时说，法国面包师看到意大利的那不勒斯比萨饼成功入选世界非物质文化遗产名录，“所以他们说，‘为什么法棍面包不行？’他们是对的”。

“我们要保留法棍面包的品质和制作工艺，”马克龙说，“这是法棍面包需要成为‘非遗’的原因。”

马克龙把法棍面包称为“法国人日常生活”的一部分，“不论是早上、中午和晚上。不论你信不信，每个人都吃（这种面包）”。

全国面包师联合会主席多米尼克·安拉克特12日早些时候请求爱丽舍宫支持他们为法棍面包“申遗”的努力，以保护传统法棍的品质，并阻止大超市和便利店在这种面包销售中的比重增加。

“当你看到超市中的面包质量时，你不可能不生气。”安拉克特告诉英国广播公司记者，超市中的面包是冻过的，一部分来自罗马尼亚和其他地方，完全没有按照工艺制作。

法国1993年通过一项法律，规定传统法棍面包只能由小麦面粉、水、酵母和盐这四种配料制成，且不能冷冻保存或含有防腐剂。（周啸天）【新华社微特稿】

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