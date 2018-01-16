罗马尼亚总理宣布辞职

罗马尼亚总理米哈伊·图多塞１５日晚表示，因社会民主党（以下简称“社民党”）决定撤销对他的政治支持，他将于当日晚些时候或次日向总统约翰尼斯递交辞呈。

社民党主席、众议长德拉格内亚当晚举行新闻发布会说，社民党全国执行委员会以６０票赞成、４票反对、４票弃权的结果通过决定，撤销对图多塞的政治支持。

本次风波的导火索是罗内务部长卡门·达恩拒绝辞职。本月５日，布加勒斯特一居民楼电梯内发生一男子猥亵两名幼童事件。调查显示，涉事男子为一名交通警察，之前还涉嫌多起猥亵案件。事发后，图多塞在媒体上公开要求达恩辞职，而被认为是社民党主席铁杆盟友的达恩则拒绝了这一要求。

图多塞要求达恩辞职并向外界公开社民党内部矛盾的做法在党内引起不满，社民党主席与图多塞之间的矛盾随之白热化，该党全国执行委员会在此背景下召开紧急会议。

图多塞去年６月上任。他的辞职意味着社民党执政一年，罗马尼亚将迎来第三任总理。

社民党２０１６年１２月赢得议会选举，随后与自由和民主联盟党组成联合政府，社民党人士格林代亚努领导的联合政府２０１７年１月宣誓就职。６月２１日，执政仅半年多的格林代亚努政府被议会弹劾。６月２９日，图多塞领导的新政府就职。（记者 林惠芬）

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