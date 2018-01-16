“雪龙”号再次抵达恩克斯堡岛

“雪龙”号极地考察船完成在南极中山站和普里兹湾的科考任务后，于当地时间１６日上午再次抵达恩克斯堡岛近岸海域，即将开启第二阶段卸货工作，为我国第五个南极考察站建设做前期准备。

１６日上午，部分科考队员乘坐直升机率先登岛勘察，随后“雪龙”号派出小艇测量近岸水深。按计划，科考队将用“雪龙”号上的“黄河”艇抢滩登陆，将１００多吨的大型工程机械装备和其他建设物资运上岛。

国家海洋局极地考察办公室副主任、中国第３４次南极科考队副领队夏立民说，除了卸运物资，在恩克斯堡岛第二阶段的工作还包括站区工程地质勘测、近岸水深调查，以及为船舶运输、码头修建进行前期勘察等。此外还将开展周边企鹅栖居区水质要素和环境污染监测，进行鸟类监测和企鹅分布格局等调查。

２０１７年１２月７日，中国第３４次南极科考队乘“雪龙”号抵达恩克斯堡岛，随后进行了第一阶段卸货工作，用直升机向新建站区吊运了超过３４０吨用于建设的装备物资，包括多种用途的集装箱，如科考工作舱、住宿舱、生活舱、发电舱、备品舱等。

由于“雪龙”号第一次抵达恩克斯堡岛的时间比以往要早，受近岸超过４３０米的陆缘冰阻隔，当时无法实施小艇抢滩登陆，没能将大型工程机械装备运上岛。

据介绍，恩克斯堡岛也称“难言岛”，位于东经１６４度、南纬７５度附近的南极罗斯海海域。恩克斯堡岛地势西高东低，西侧有一个南北走向的山梁，东侧为平地和丘陵，有３个常年积水的淡水湖泊。

按计划，中国第３４次南极科考队要在恩克斯堡岛为中国第五个南极考察站，也是继长城站、中山站之后的第三个常年科学考察站的建设做前期准备工作。（记者 白国龙）

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