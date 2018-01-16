俄罗斯音乐家冈特瓦尔格：中俄合作会因文化交流而更密切

激昂的音乐伴随着轻快的曲目——亨德尔的《第四小提琴和钢琴奏鸣曲》，俄罗斯艺术家冈特瓦尔格有节奏地划动着琴弦，将柔板和慢板演绎得宽广浑厚，演奏现场响起阵阵掌声。

近日，冈特瓦尔格小提琴独奏音乐会在哈尔滨音乐学院举行，这是他的第三次哈尔滨之行。

冈特瓦尔格，圣彼得堡国立音乐学院前院长，１９９１年被授予俄罗斯功勋艺术家称号。

除举办个人音乐会外，冈特瓦尔格此行的最大目的是参加“一带一路”倡议下中俄音乐学院交流合作高层论坛，与中俄音乐学者在音乐教育、人才培养等问题上分享经验、交流合作意愿。

在谈到中俄音乐人才培养时，冈特瓦尔格说，音乐是世界语言，不分国界、不分民族，俄中应积极开展音乐人才培养方面的合作，打破地域距离的障碍。

近年来，中俄文化交流发展迅速，中俄“国家年”“语言年”等文化符号频繁出现。冈特瓦尔格认为，俄中文化交流源远流长，相信俄中各方面合作会因文化交流而更密切，两国未来发展更美好。（记者 董宝森）

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