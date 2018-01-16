巴解组织：暂停承认以色列国 既往协议不再有效

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会１５日宣布，巴方将暂停承认以色列，双方业已达成的和平协议不再有效。同时，巴方不再接受美国作为巴以和平进程的调解方。

巴解组织中央委员会当天发表公报说，巴方将暂停承认以色列，直至以方接受巴勒斯坦以１９６７年边界为基础建立国家，结束对东耶路撒冷的占领并停止在约旦河西岸建设犹太人定居点。巴方近期目标是实现巴勒斯坦国独立。

根据公报，巴方不再承认巴以双方在实现和平过程中于奥斯陆、开罗、华盛顿等地签署的一系列和平协议的有效性。巴方敦促联合国担负起促进巴以和平的责任。

巴解组织在公报中说，巴方拒绝接受美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都并将启动“迁馆”进程的决定，在特朗普收回相关决定之前，巴方不再承认美国作为和平进程调解方的身份，也不再视美国为和平进程伙伴。

去年１２月６日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。巴方强烈反对。特朗普遂威胁停止向巴方提供经济援助，以迫使巴方恢复与以色列政府谈判。

鉴于巴美关系吃紧、巴以和谈无望，巴解组织中央委员会自本月１４日起召开为期两天的紧急会议，商讨应对措施，就对以政策及巴以和平作出战略性决定。

巴解组织成立于１９６４年，宗旨为通过针对以色列的武装斗争实现巴勒斯坦解放。尽管以美两国一度将巴解组织列为恐怖组织，但该组织被国际社会普遍承认为巴勒斯坦人民唯一合法代表，并于１９７４年获联合国观察员席位。

１９９１年马德里中东和会召开后，巴解组织同以美两国关系缓和。１９９３年，巴解组织宣布承认以色列国，以色列政府宣布承认巴解组织为巴勒斯坦人民合法代表。双方在美国担任主要调解方的和平进程中曾达成包括“奥斯陆协议”在内的多项和平协议。然而，由于双方在耶路撒冷地位、犹太人定居点、难民回归等核心问题上分歧严重，互信缺乏，谈判断断续续多年，始终难有实质进展。加之其间爆发多轮流血冲突，巴以和平进程如今几乎“名存实亡”。（记者赵悦 杨媛媛）

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