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斯洛文尼亚严厉查处驾车使用手机行为

2018年01月16日13:10  来源：新华网
 

斯洛文尼亚交通管理部门１５日宣布，从即日起在全国开展为期两周的执法行动，严厉查处驾车时使用手机的违法行为。

据警方统计，多达７５％的斯洛文尼亚司机有边开车边打手机的现象。２０１６到２０１７年度，警方查处此类违法人数近３万人，比上一年度增加一倍。

斯洛文尼亚警方强调，驾驶时使用手机会严重分散司机的注意力，从而造成事故。即使司机使用手机免提功能，也会因注意力不集中而发生危险。

警察总局交通部门负责人伊万·卡普恩表示，警方此次行动将对驾车时使用手机的违法行为加大处罚力度，罚款金额将从现在的１２０欧元增至２５０欧元，并加罚３分。

根据斯洛文尼亚交通法规，两年内罚分累计满１８分者将被吊销驾驶执照；对持有驾照不满两年的年轻司机的处罚则更为严厉，罚分累计７分就吊销驾照。（记者 汪亚雄）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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