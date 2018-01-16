通讯：火山喷发后的印尼巴厘岛盼望中国游客重返

每到年末岁初，前往印度尼西亚旅游胜地巴厘岛的库塔海滩欣赏日落，在乌布村感受安详恬静的田园风光和无处不在的艺术气息，这些都是中国游客赴巴厘岛旅游的必选行程。

不过自从巴厘岛阿贡火山２０１７年１１月底剧烈喷发并导致巴厘岛国际机场短暂关闭后，中国游客数量急剧下降。

“中国游客对巴厘岛的旅游业非常、非常、非常重要。巴厘岛总体安全，我们迫切希望中国游客能够尽快恢复到巴厘岛旅游。”印尼旅游部副部长助理、专门负责中国市场推广的司长文森苏斯·哲马杜日前在巴厘岛接受新华社记者采访时连用３个“非常”来表达他对中国游客重返印尼的期待。

印尼中央统计局的数据显示，２０１７年前１１个月来巴厘岛旅游的中国游客总数为１３４．３万人次，占巴厘岛外国游客总数的２５％，中国已经成为巴厘岛和印尼的最大客源国。

虽然去年１２月中国赴巴厘岛旅游人数的官方数据尚未出炉，但哲马杜表示，受火山喷发影响，中国至巴厘岛线路的多个旅游产品下架，直飞航班取消。旅游部估计整个１２月份来巴厘岛旅游的中国游客仅有千人。“没有了中国游客，巴厘岛的旅游业迎来了寒冬。”

中国游客数量急剧下降，靠旅游业撑起大半边天的巴厘岛经济实实在在地感受到了寒意。位于巴厘岛金巴兰海滩的阿南塔拉度假村总经理特伦斯对新华社记者说，中国游客贡献了酒店４０％的收入，但去年１２月没有一位中国游客入住，进入２０１８年以来只接待了两个中国游客团。

位于巴厘岛东南部的滨海景点海神庙是中国游客最钟情的巴厘岛旅游目的地之一，如今走在景区大街上，中国游客稀少，但临街商铺的中文招牌仍然随处可见，街边的烤玉米摊点也都拉出中文横幅，当地人用中文热情地向游客打招呼。一个冰激凌摊点的本地员工用不太流利的中文说：“中国游客喜欢尝试新的口味，一次会买很多。现在我们很久都没有进货了，快撑不下去了。”

对于失去中国游客造成的经济损失，印尼旅行社协会中国委员会委员林有德说，据不完全统计，中国游客在巴厘岛的平均消费额在５０００到１万元人民币，按保守估计每月１０万中国游客计算，巴厘岛每月因中国游客减少造成的直接经济损失达５亿到１０亿元人民币，间接损失则更多。

林有德说，对于一些专做中国游客生意的旅行社、酒店和餐馆来说，中国游客大幅减少对他们是一场“灾难”，如果这一状况一直持续下去，他们可能会陷入生存危机。

印尼千岛旅行社巴厘岛业务经理安迪对记者说，没有中国游客，公司的业务基本停摆。多家有合作关系的餐馆也都临时关门。“我们现在也在等，希望中国春节期间状况能有所好转。”

不过，靠中国春节出境游来提振巴厘岛的旅游，业内人士并不乐观。林有德认为，目前距离中国春节仅有一个月的时间，很多中国出境游游客已经提前１至２个月选定好了行程，巴厘岛很早就不是他们出境游的首选。春节期间中国游客能够恢复到平时的６０％已经很乐观了。

在哲马杜看来，作为巴厘岛最大的客源市场，中国游客不来，巴厘岛的旅游业便无从恢复。印尼旅游部正在为吸引中国游客重返巴厘岛铆足了劲。

哲马杜说，印尼旅游部联合巴厘岛旅行社和酒店对火山喷发和机场关闭做好了各种预案。旅游部将于１月中下旬在北京、上海等城市举办旅游推介会，打消中国游客春节赴巴厘岛旅行的顾虑。此外，旅游部还将在巴厘岛举办欢迎中国游客的联欢晚会，让中国游客宾至如归。

他介绍说，印尼国有鹰记航空公司（鹰航）将于１月底开通巴厘岛至中国西安和郑州的直飞航班，以推动中国游客赴巴厘岛旅游尽快复苏。

中国驻巴厘岛首府登巴萨总领馆代总领事陈巍日前在接受新华社记者采访时说，现在阿贡火山情况整体平稳，总领馆暂未发布新的旅行提醒。但如果未来火山重新活跃，为了中国游客的安全，总领馆将根据实际情况发布新的提醒。（郑世波 梁辉）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)