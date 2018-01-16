日本软银欲打造投资航母 手机业务拟IPO

日本媒体报道，日本软银集团计划把手机业务在东京及海外IPO（首次公开募股）。

《日经新闻》报道，软银手机业务将在东京甚至可能在英国伦敦上市，预计融资两万亿日元（约合181亿美元）。

《日经新闻》报道，软银集团有意对外公开出售手机业务大约30%股份，自己保留大约70%股份。软银同样考虑把股份出售给海外投资者，或许将通过在伦敦上市筹集海外资金。

《日经新闻》报道，软银手机业务计划最早今年春天申请IPO，可能在今年秋天上市交易。

软银在声明中说，IPO确实是选项之一，但尚未就此作出任何正式决定。

软银在声明中写道：“我们一直在考虑不同的资本战略选项……上市……就是类似选项这一，但尚未就此作出任何正式决定。”

英国广播公司（BBC）15日报道，如果软银手机业务最终上市，将成为日本最大规模IPO之一。

《日经新闻》报道，如果软银手机业务IPO，将挑战日本电信电话公司1987年的IPO规模。

【打造投资航母】

路透社分析，手机业务IPO一方面有助于这一部门获得更多自主权，另一方面，软银集团可以利用IPO筹措的资金从事投资，例如收购海外技术企业。

软银近来积极投资全球技术企业，相关投资主要通过总额980亿美元的“愿景基金”。软银上月说，将领衔入股美国优步公司。这项交易按480亿美元给优步估值。

密歇根大学罗斯商学院教授埃里克·戈登说：“软银将来的业务重心将更少依赖于手机业务，将拿出更多现金打造全球最大的投资组合，瞄准未来技术和商业模式。”

戈登告诉路透社记者：“利用IPO剥离手机业务是明智之举，因为软银将保留控股权，同时得到更多现金，以追寻投资具有高增长潜质企业的战略。”（卜晓明）【新华社专特稿】

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