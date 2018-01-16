以色列总理“历史性”访印 欲挽回军售大单

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡1月14日开始对印度为期6天的访问，其间两国有望在网络安全、能源、太空等领域签署合作协议。内塔尼亚胡还有意挽回一项军售大单。

作为15年来首名到访印度的以色列总理，内塔尼亚胡受到印度总理纳伦德拉·莫迪热情款待。不过，他在接受印度媒体采访时流露出几分失望，抱怨印度在联合国大会关于耶路撒冷地位问题的表决中“不给力”。

【“两头热”】

内塔尼亚胡此行率领一个庞大的商务代表团，规模堪称内塔尼亚胡历次出访之最。

印度外交部说，双方有望在网络安全、能源、太空合作和电影制作领域签署协议。两国首脑还将回顾双方在技术、水资源和农业领域的合作进展。内塔尼亚胡在启程前说，此行“符合两国安全、经济、贸易、旅游等领域的利益”。

以色列总理上一次到访印度还是在2003年。去年7月，莫迪对以色列展开为期三天的访问，成为1948年以色列建国以来首位到访的印度总理。

印度政府高度重视此次内塔尼亚胡来访。莫迪在社交媒体“推特”留言：“你的来访具有历史和特别意义。”

以色列总理府14日在一份声明中说，莫迪亲自来机场迎接内塔尼亚胡夫妇，令以方“倍感意外”，因为原先安排接机的是一名印度内阁部长。

据法新社报道，内塔尼亚胡的大多数访问行程将由莫迪陪伴。

【促军售】

内塔尼亚胡在印度首都新德里一家酒店接受今日印度媒体集团采访，谈及已被印方取消的军购大单。

本月初，印度国防部宣布取消向以色列国有企业拉斐尔先进防务系统有限公司购买“长钉”反坦克导弹，合同金额5亿美元。

印度国防部拒绝就此置评。印度媒体猜测，因为印度国防研究与发展组织正在研制一种新型反坦克导弹，而莫迪政府支持“本土制造”。对此，拉斐尔公司表示“遗憾”。这家公司的首席执行官先前表示，他将随内塔尼亚胡访印。

对于“长钉”订单，内塔尼亚胡似乎仍抱希望。“希望此行能帮助解决这件事，因为在我看来，双方还有机会达成公平解决办法，”内塔尼亚胡说，“我们的防务合作关系十分重要，可以实现许多目标。”

法新社报道，以色列近年来成为印度主要军火供应方之一，平均每年向印方出售10亿美元军事装备。

同在本月初，印度国防部确认向拉斐尔公司采购另外一型导弹，合同金额7200万美元。这批131枚“巴拉克”防空导弹将部署在印度正在建造的首艘国产航空母舰。

【有抱怨】

今日印度媒体集团15日公开的采访内容中，内塔尼亚胡对印度也表露抱怨。

他说，印度拒绝承认耶路撒冷是以色列首都，“我当然会失望”。

但内塔尼亚胡说，他不会让这种情绪影响访问行程。“我认为，这一行程将见证双方在多领域的关系都在向前进。”

以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷是以色列“永久且不可分割的首都”，巴方则坚持建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权。

美国总统唐纳德·特朗普去年12月初宣布承认耶路撒冷为以色列首都，启动把美国使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷的进程。同月21日，联合国大会通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。印度投下赞成票。

内塔尼亚胡访印前，以色列驻印度大使丹尼尔·卡蒙在接受媒体记者采访时有意淡化联大投票对以印关系的影响，“我认为，双边关系比联合国一次投票的结果更加坚固”。（杜鹃）【新华社专特稿】

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